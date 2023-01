Drankprobleem op de weg: “Maak pakkans groter”

Ongestraft met alcohol op rijden. De pakkans om drankrijden aan te pakken moet groter, vinden deskundigen.

Hoe vaak ben jij staande gehouden voor een controle sinds jij je rijbewijs hebt? De kans is groot dat het je één, twee keer of misschien wel nooit is overkomen. De politie organiseert soms een verkeerscontrole, maar echt vaak is dit nu ook weer niet. En daardoor komt het dat drankrijders vrij spel hebben in ons land.

Recent werd bekend dat er veel meer bestuurders onder invloed betrapt worden. Toch moet er nog veel meer gedaan worden om het probleem echt aan te pakken. Deskundigen zeggen tegenover Nu.nl dat onder meer grote fuiken door de politie georganiseerd moeten worden. De pakkans met drank op achter het stuur kruipen is laag, waardoor veel automobilisten het risico nemen. Met soms alle gevolgen van dien.

Drankrijden pakkans is laag

Grote fuiken worden eigenlijk al sinds 2016 meer grootschalig georganiseerd. De politie heeft voor een andere aanpak gekozen. Het nadeel van grootschalige controles heeft het nadeel dat een locatie snel doorgespeeld kan worden. Automobilisten met een slok op kiezen er dan voor om een andere route naar huis te rijden, zo ontlopen ze de fuik.

In plaats daarvan zet de politie met name in op kleinere drankcontroles. Daardoor kan de politie snel van locatie veranderen. Ook personeelstekort binnen de politieorganisatie speelt hierbij een factor.

Volgens Patrick Rugebregt van het nationaal wetenschappelijk instituut voor verkeersveiligheidsonderzoek (SWOV) is het niet zo erg als automobilisten doorgespeeld krijgen dat er ergens een fuik staat. Het zou een afschrikkend effect kunnen hebben om niet met alcohol op achter het stuur te kruipen, denkt Rugebregt. Het feit dat er gecontroleerd wordt zou zo al een effect kunnen hebben.

Ook Ninette van Hasselt, programmamanager alcohol bij het Trimbos-instituut, en een woordvoerder van Veilig Verkeer Nederland sluiten zich aan bij de mening dat een grootschalige fuik vaker georganiseerd moet worden.