Tienduizenden stoplichten in Nederland hackbaar tot minstens 2030

Nooit meer wachten op een rood licht, het kan. Tienduizenden stoplichten in Nederland blijven namelijk hackbaar tot minstens 2030.

Het klinkt als een goede film met een hoofdrol voor Gene Hackman, maar helaas is het realiteit: H4x0rZ strike again in Nederland. Uit onderzoek van RTL Nieuws blijkt dat stoplichten op duizenden kruispunten in Nederland van afstand te hacken te zijn. Dat betekent dus ook letterlijk ze op rood of groen laten springen. Cybersecurity afficionado Bridget Dave Maasland zegt tegen RTL:

Dit is een ernstige hack die de fysieke wereld kan manipuleren. Vroeger dachten we altijd dat dit soort hacks alleen in films gebeurden, maar we worden als samenleving steeds vaker met de neus op de feiten gedrukt dat het hacken van onze infrastructuur daadwerkelijk de realiteit is. Dave Maasland, computernerd

Helaas is het ook geen kwestie van even een software-update en goaaan. Klaarblijkelijk is de enige manier om de zwakheid uit het systeem te halen, om alle stoplichten fysiek te vervangen. Als de overheid dat wil doen, zal het realistisch gezien tenminste tot 2030 duren. En gezien wat we allen weten over ‘goed bestuur’ in Nederland, waarschijnlijk langer.

Bedoeld voor hulpdiensten

Het lek zit in Korte Afstandsradio (KAR) en is ontdekt door de 29-jarige ethisch hacker Alwin Peppels. Hij ontdekte een zwakheid in het systeem die te maken heeft met de manier waarop verkeerslichten verbinding maken met hulpdiensten.

Als de politie, een ambulance of de brandweer met zwaailichten komt aanrijden, springen verkeerslichten automatisch op groen, om deze auto’s voorrang te geven. Andere verkeerslichten gaan dan op rood. Ook het OV maakt gebruik van dit systeem, om sneller groen licht te krijgen en om verwachte aankomsttijden door te kunnen geven.

Peppels repliceerde dit systeem, om deze verkeerslichten te hacken. Met een druk op de knop lukte het hem de lichten op groen te zetten. Ook op afstand dus, veelal zelfs op enkele kilometers. Iemand met slechte wil hoeft dus niet eens echt in de buurt van een stoplicht te zijn, om het aan te sturen.

Alvin vond het wel leuk om een beetje te pielen met de stoplichten. Digitaal puzzelen, noemt hij het. Maar samen met Maasland, wijst hij op de gevaren:

Dit is een zeer gevaarlijk lek dat een fundamenteel probleem in onze gedigitaliseerde samenleving blootlegt: dat veel van onze systemen zijn gebouwd in een tijd dat de digitale wereld nog niet vijandig was. En nu, in een tijd van geopolitieke onrust en spanning, komen deze systemen opeens bovendrijven. Deze keer zijn het verkeerslichten, de volgende keer is het een sluis of dijk. Dave Maasland, LAN-party fan

