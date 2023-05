Tesla aangeklaagd: “minder actieradius na update”

De klanten beweren dat de actieradius van de Tesla minder is door een software update.

Jaren geleden was het Apple die toegaf oudere iPhones trager te maken door middel van software updates. Daardoor was je geneigd te upgraden naar een nieuw toestel. De verdediging van het Amerikaanse techbedrijf was toen dat ze de oude batterijen in de iPhones beter wilden beschermen, waardoor het toestel inleverde op performance.

Minder actieradius Tesla

Het is nu 2023. En we hebben het niet over een smartphone, maar over een auto. Toch kun je enige overeenkomsten zien in deze zaak. Een groep eigenaren van een Tesla Model S en X hebben Tesla aangeklaagd in Austin, Texas. Daarover bericht Reuters. Ze beweren dat de actieradius van de elektrische auto minder is geworden door automatische updates.

Eigenaren maken kosten

Goed om te zeggen: In tegenstelling tot wat Apple in 2017 flikte, heeft Tesla nog helemaal niets ontkent of bevestigd in deze zaak. De eigenaren stellen dat de actieradius met 20 procent is afgenomen door de updates. Uit de aanklacht valt op te maken dat sommige eigenaren zelfs derde partijen tot 750 dollar hebben betaald om de Tesla op een oudere software te laten draaien. Ook zouden er gevallen zijn waarbij eigenaren het batterijpakket hebben vervangen. Kosten? 15.000 dollar.

Het knelpunt zijn de automatische updates, die over-the-air geïnstalleerd worden op de Tesla wanneer de auto verbonden is met WiFi. Eigenaren worden niet van tevoren gevraagd of ze wel of niet de update willen installeren. Volgens Amerikaanse wetgeving is het verplichten van zo’n update een schending van consumentenrechten, aldus de advocaten in deze zaak.

Eigenaren en gebruikers van Tesla zijn op unieke wijze overgeleverd aan de makers van hun auto’s, en Tesla legt zonder toestemming software-updates op wanneer hun voertuig is verbonden met wifi Steve Berman, advocaat Hagens Berman

In tegenstelling tot Tesla, zouden andere autofabrikanten wel de gebruiker van tevoren informeren over een update. Het is niet de eerste keer dat Tesla in een kwaad daglicht komt te staan over een update en minder rijbereik. In juli 2021 heeft Tesla een schikking getroffen van 1,9 miljoen dollar. Een software-update verlaagde tijdelijk de maximale batterijspanning in 1.743 Model S’en.