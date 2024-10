Rinus Veekay verliest IndyCar zitje, Arie Luyendyk is boos

Het Amerikaanse race-avontuur van Rinus ‘Veekay’ van Kalmthout gaat even de verkeerde kant op. Hij verliest zijn IndyCar zitje. Wat is nu de volgende stap voor de Nederlander?

De ongekende weelde voor de Nederlandse autosportfan is een beetje minder ongekend aan het worden. Max wint niet meer wekelijks in de F1. Nyck heeft het ‘normale pad’ voor de Nederlandse F1 coureur bewandeld, wat wil zeggen dat hij er na een korte periode alweer uitligt. En onlangs hadden we Niels Koolen in de F2. Deze vriendelijke baas was helaas zo traag dat hij inmiddels mikpunt is van internationale haat en hoon. Iets wat we de beste man allerminst gunnen. Maar ja, wellicht was het in dat opzicht ook niet zo slim om na 0 punten gescoord te hebben in F4 en FRECA de F2 in te stappen…

Tot overmaat van ramp is nu ook nog Rinus ‘Veekay’ van Kalmthout zijn zitje kwijt in de IndyCar serie. De nog altijd maar 24-jarige Rinus maakte al snel de overstap naar Amerika om een carrière op te bouwen in de autosport. Daar is dat nog altijd (iets) beter mogelijk met een kleinere beurs. Of beter gezegd minder gigantische beurs.

In de opstapklasses was Rinus de grote concurrent van de drie jaar oudere Alex Palou. Die heeft inmiddels drie keer het kampioenschap gepakt in de IndyCar serie en wordt af en toe in verband gebracht met een F1 kans. Maar Rinus is, na een paar sensationele kwalificaties voor de Indy 500, een beetje ‘blijven hangen’. Na part-time mentor Arie Luyendyk werd hij de tweede Nederlander die een race won in de hoogste Amerikaanse klasse. Maar echte progressie bleef de afgelopen jaren uit.

Dat had niet in de laatste plaats te maken met het team waar Rinus voor reed; Ed Carpenter Racing. In sommige opzichten was dit een goed team voor Rinus. Een beetje in de luwte van de echte grote jongens, bouwt Ed Carpenter samen met zijn team áltijd een goede auto voor de ovals en met name de Indy 500. Tevens is Ed de schoonzoon van IndyCar oprichter Tony George, dus ‘kent hij de juiste mensen’. De keerzijde is dat Ed zelf geen kei is op de traditionele circuits noch op de stratencircuits. En misschie mede daarom, zette het team op deze circuits eigenlijk nooit de snelste auto neer.

Enkele keren is geopperd dat Veekay om de volgende stap te maken maar moest overstappen naar een ander team. Maar dat gebeurde niet. En nu is onze held zelf aan de kant geschoven door het team. Dit heeft mede te maken met het feit dat Ed de helft verkocht heeft aan een rijke zakenman. En die wilde Alexander Rossi, de voormalig F1 coureur en Indy 500 winnaar binnenhalen.

Kan gebeuren, maar de timing is voor Rinus wel wat onhandig. Het IndyCar seizoen is al voorbij en dus zijn de mogelijkheden voor hem om een ander zitje te regelen voor volgend seizoen beperkt. Een nieuw interessant team dat mee gaat doen is Prema, bekend van (na wat investering van Lawrence Stroll) belachelijk succes in de F3 en F2. Maar ja, die moeten het wiel nog uitvinden.

Bovendien is überhaupt de vraag: moet je instappen bij een ‘minder’ team, of moet je wellicht aankloppen bij de vier topteams of je daar een paar races kan doen met een extra auto? In Amerika mag je die immers race per race inschrijven (met wat beperkingen). En hoewel IndyCar een ‘eenheidsklasse’ is, geldt ook hier dat je eigenlijk écht alleen kans maakt op meedoen om het kampioenschap met Ganassi, Penske, Andretti en McLaren.

Rinus wordt dus nu voor het blok gesteld om zijn carrière een vervolg te geven. En Arie Luyendyk, vindt dat knaak. Wat hem betreft is het geen manier van met mensen omgaan. Maar goed, dit is ook de racewereld. Rinus acht de kans groot dat hij in ieder geval weer mee zal doen aan ‘de 500’ volgend jaar. En gezien zijn goede prestaties daar, lijkt ons dat reëel. Maar wat moet Rinus daarnaast doen? Een jaartje IMSA? Commentaar voor Viaplay? Laat het weten, in de comments!