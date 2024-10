Bij de meest actieve flexflitser is het elke twee minuten prijs!

Afgelopen vier maanden werden flink meer snelheidsboetes uitgedeeld. Eén flexflitser is kampioen met elke twee minuten een boete. Hier staat ie.

Ja, we hebben het allemaal wel eens meegemaakt, post uit Leeuwarden van de CJIB. De postkamer aldaar heeft het de afgelopen vier maanden kneiterdruk gehad. Van mei tot en met augustus lag het aantal snelheidsovertredingen die flitpalen en radarsets vastlegden namelijk 20 procent hoger dan in de eerste vier maanden van 2024.

Kwaliteitspublicatie De Volkskrant dook in de cijfers van het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) en analyseerde 1,6 miljoen boetes die door flitspalen en mobiele radarsets zijn uitgedeeld.

Verdeling boetes

Er wordt natuurlijk een hoop geflitst langs onze snelwegen en verreweg de meeste snelheidsovertredingen worden geregistreerd door vaste flitspalen. Op zich voorkombare bekeuringen want de vaste stekken staan toch in de meeste navigatiesystemen en Flitsmeisterachtige apps.

Wat de krant in zijn analyse opvalt is dat het aantal bekeuringen door mobiele radarsets in de tweede vier maanden van 2024 zijn teruggelopen, maar dat de boetes die door een flexflitser zijn uitgedeeld meer dan verdubbeld zijn in de laatste vier maanden.

Van januari tot april waren flexflitsers goed voor 160.927 boetes en van mei tot augustus was het 366.285 keer raak

Kijk uit op de A16 bij Rotterdam!

Eén flexibele flitspaal steekt met kop en schouders boven alle vaste en flexibele flitsers uit. Die flexflitser staat op de A16 bij Rotterdam en was in zijn uppie goed voor 100.025 boetes in vier maanden tijd. Dat is iedere twee minuten een flits, dag en nacht.

Als die flitspaal al niet overspannen was, dan heeft ie nu wel een burn-out out. De nummer twee in de lijst is een vaste paal op de N207 bij Alphen aan den Rijn die goed was voor 20.876 bekeuringen. Dat verschil is enorm.

Duiding flexflitser cijfers

Het totaal aantal boetes uitgedeeld door een flexflitser is dus flink toegenomen, maar het aantal flitspalen zelf ook. In de eerste vier maanden van 2024 waren er 76 actieve flexibele flitspalen, in de tweede vier maanden waren dat er 106. Meer palen betekent een hogere pakkans en dus ook meer boetes.

Reservaat Amsterdam

Alleen al in reservaat Amsterdam zijn er de afgelopen maanden zo’n 11 nieuwe flitspalen bijgeplaatst om de nieuwe maximumsnelheid van 30 kilometer per uur nu eens flink te gaan handhaven. Zo komt er meteen een heleboel extra geld binnen, kunnen ze misschien weer het afval gaan ophalen ofzo.

Die nieuwe maximumsnelheid van 30 kilometer per uur ging afgelopen december in, maar pas vanaf juni is de stad actief gaan handhaven. Op zicht best schappelijk nog. Om de automobilist te motiveren toch echt 30 te rijden zijn er mede een hele zwik extra flexibele flitspalen in de stad neergezet.

Met succes, want het aantal geregistreerde snelheidsovertredingen is in onze hoofdstad in de afgelopen vier maanden ruim verdubbeld. Mede dankzij die flexflitser palen dus.

Kortom, de popo mag dan veel staken voor hun welverdiende prepensioen, de flitspalen staken niet mee. De pakkans daar is flink toegenomen en als je op de A16 bij Rotterdam rijdt… haal je voet dan maar van het gas!