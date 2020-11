Prijs grootste elektrische Peugeot is bekend (en fors!) - Autoblog.nl

De prijs van de Peugeot e-Boxer is officieel. Heel erg goedkoop is de grootste Peugeot van het moment niet.

De elektrische auto is in opmars. Ook de elektrische bedrijfsauto wordt telkens populairder. Logisch, want diverse overheden hebben al een verkoopban aangekondigd op de auto en bedrijfswagen met verbrandingsmotor. In Noorwegen is het al zover in 2025, in veel landen houd met 2030 aan.

Wellicht dat de transformatie al véél eerder gaat plaats vinden. Als de elektrische auto betaalbaarder wordt, het laden sneller gaat en de actieradius voldoende is, zijn er natuurlijk veel minder redenen om te kiezen voor een benzine- of dieselauto. Uiteindelijk zal elektrische een beter alternatief zijn.

Prijs Peugeot e-Boxer

Over prijzen gesproken, bij de geheel elektrische Peugeot e-Boxer zien we ruimte voor verbetering. De prijs is namelijk net bekend gemaakt en deze is niet mals. De elektrische bestelwagen kost namelijk een lieve duit.

Er zijn twee versies. Beide hebben dezelfde 100 kW elektromotor aan boord. In Lucky Luke-taal: dat zijn 136 paarden. Het verschil zit ‘m in de batterij die je erbij besteld. De instapper kost 57.990 euro en heeft de 50 kWh accu. Daarmee haal je zo’n 200 km volgens de WLTP.

Prijs Peugeot e-Boxer 75 kWh

Dat is voor sommige ondernemers net even te krap. Er is gelukkig ook een bus met 75 kWh-accupakket. Dan is het mogelijk om volgens de WLTP zo’n 340 km te halen op een volle lading. De prijs van de Peugeot e-Boxer met deze batterij is 66.380 euro.

Duurder dan diesel

Dat is flink geld voor elektrisch rijden, want een diesel is drie keer goedkoper (vanaf 22.200 euro). Eerlijk is eerlijk, de e-Boxer is veel completer uitgerust dan de gewone diesel-versie. Daarbij hoef je niet te schakelen bij de e-Boxer. De L1- en L2-varianten hebben altijd de 50 kWh-accu, de L3 en L4 (die zijn langer) hebben de 75 kWh-batterij. Het maximaal mogelijke laadvolume bedraagt 17 kuub.

Ondanks de hoge prijzen, is het nog steeds een interessante bus. Ten eerste omdat alle bussen in dit segment vrij prijzig zijn. Auto’s als de e-Crafter zijn ongeveer even duur. Ten tweede is de TCO (Total Cost of Ownership) veel doorslaggevender dan aanschafprijs. Als laatste kun je met zo’n elektrische bus wel gewoon de stad in de komende jaren. Wel handig als je daar moet zijn met je bus.

De Peugeot e-Boxer is per direct te bestellen.