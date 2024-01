Tientallen boetes voor onschuldige man door kentekentruc

Door de boel te belazeren met een kentekentruc draait een ander op voor je daden.

Allerlei verkeersovertredingen begaan en er mee weg komen? Misschien moet je dan een carrière als diplomaat overwegen. Een Rotterdammer bedacht een simpelere oplossing door te sjoemelen met zijn kenteken.

Van P een R maken

Hij plakte een stukje tape om van de P op zijn kenteken een R te maken. Vervolgens ging hij door met zijn leven en inderdaad: ondanks het begaan van overtredingen viel er nooit een envelop van het CJIB op de deurmat!

Hoera, wat een briljante oplossing moet de man gedacht hebben. Ja, niet dus. Met zijn domme actie was er natuurlijk iemand anders die onterecht al die boetes binnenkreeg. Door de kentekentruc kreeg een onschuldige man met een vergelijkbaar kenteken, maar dan écht met een R, alle boetes op zijn dak. Die moest vervolgens bij de politie aan de bel trekken dat hij echt niet verantwoordelijk is voor al die boetes.

Duizenden euro’s boete

Lekker dan. Door één of andere idioot uit Rotterdam moet je als onschuldige Gelderlander vechten voor je onschuld. Er kwamen in korte tijd 28 boetes binnen en de bedragen liepen op tot 3.000 euro.

De verkeerspolitie was een onderzoek gestart nadat de man in Gelderland aan de bel had getrokken. De overtredingen waren namelijk begaan in de Maasstad. De politie werd in dit proces getipt over een auto waarbij gesjoemeld was met het kenteken. Tijdens een controle kwamen ze de auto in kwestie tegen. Het voertuig stond verkeerd geparkeerd en had tape op het kenteken om zo de boel te vervalsen.

Omdat er op dat moment niemand in het voertuig zat kon er ook geen vervolging plaatsvinden. De politie heeft daarom gewacht op een moment dat de verdachte aan het rijden was. Dat bleek op zondag 14 januari het geval te zijn, waardoor de politie hem staande kon houden en meenemen naar het bureau.

De handige Harry uit Rotterdam liet weten zich niet er bewust van te zijn dat een ander opdraaide voor zijn boetes. Eind goed, al goed: het OM wil de 28 boetes op de sjoemelaar verhalen. Zijn auto is in beslag genomen en hij kan daarbovenop nog een boete krijgen voor het rijden met een onverzekerde auto, want dat was ook nog het geval. Zijn ‘slimme’ kentekentruc gaat hem duizenden euro’s kosten.

Onschuld bewijzen

Voor het slachtoffer uit Gelderland is dit hoofdstuk eindelijk afgesloten. Want deze man heeft een nare tijd achter de rug. Constant boetes op je deurmat krijgen en tegenover het Openbaar Ministerie (OM) moeten bewijzen dat jij het écht niet was is geen leuke aangelegenheid. De man moest met bezwaarschriften aantonen dat hij niet in Rotterdam was op de momenten van de uitgeschreven boetes. Een behoorlijk gedoe om je onschuld aan te tonen.

Het verhaal komt nog voor bij de rechter, daar mag de Rotterdammer tekst en uitleg geven over zijn ‘briljante’ kentekentruc. (via Telegraaf)