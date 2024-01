Vandaag horen Nedcar medewerkers dat ze ontslagen worden

Het is vandaag een bijzonder zware dag voor de medewerkers van Nedcar.

In november vorig jaar werd al bekend dat VDL Nedcar in Born van het meerendeel van het personeel afscheid moet nemen. De afgelopen maanden waren dan ook niet het meest glorieus voor de medewerkers van de Nederlandse autofabriek.

Nedcar medewerkers ontslagen

Vandaag is die zware dag dan aangebroken: medewerkers van VDL Nedcar krijgen te horen wanneer ze hun biezen moeten pakken. Het is de bedoeling dat alle medewerkers zich melden in de fabriek, ook al ben je met verlof of heb je een roostervrije dag.

Per afdeling gaat VDL Nedcar de medewerkers op de hoogte stellen. Het meerendeel van de medewerkers wist natuurlijk allang dat deze dag zou komen. Dat maakt het niet minder zuur.

Per 1-3-2024 loopt het contract af tussen Nedcar en BMW. Nedcar heeft geprobeerd een nieuwe opdrachtvinder te vinden voor de autofabriek, maar is daar niet in geslaagd. Daardoor kwam het zware nieuws dat het bedrijf afscheid moet nemen van de 2.000 medewerkers. Slechts 474 medewerkers blijven over.

Het fabriekspersoneel heeft voor de rest van de dag vrij om het nieuws te verwerken. Alleen het kantoorpersoneel werkt door vandaag. Morgen hervat de autofabriek weer de reguliere werkzaamheden.

VDL zegt dat de getroffen medewerkers kunnen napraten met collega’s en leidinggeven in een vertrouwde omgeving, mochten ze die behoefte hebben. Ook is er een jobcenter opgezet waar vragen gesteld kunnen worden. Ik denk dat ze vooral behoefte hebben aan zekerheid op een nieuwe baan in plaats van een goed gesprek. Helaas kan Nedcar dit niet aanbieden. De duizenden medewerkers moeten zelf op zoek naar nieuw werk.