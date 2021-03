BREEK: Tesla stopt met auto's bouwen in Tilburg - Autoblog.nl

Tesla heeft de Model S en de Model X zodanig aangepast dat de werknemers in Tilburg ze niet meer kunnen bouwen.

Bijna acht jaar lang bouwen ze Tesla’s in Tilburg, maar daar komt ‘zeer binnenkort’ een einde aan. Met de facelift van de Model S en de Model X is het productieproces zodanig anders dat ze niet meer in Nederland in elkaar kunnen worden gezet. Althans, dat is het verhaal dat NU.nl van een Tesla-bron heeft gehoord. De gemeente Tilburg bevestigt het verhaal tegen Omroep Brabant.

Nu werken er nog 96 mensen als autobouwers in Tilburg, maar die moeten dus ander werk gaan zoeken. Daarbij gaat Tesla ze wel helpen, zo schijnt het. Het personeel is donderdag ingelicht over de nieuwe plannen van de autofabrikant.

Bij de facelift van de Model S en die van de Model X is de buitenkant weliswaar grotendeels ongewijzigd gebleven, maar het interieur is flink overhoop gehaald. De twee facelifts krijgen daarnaast andere accupakketten en motorisering. Tesla heeft schijnbaar tegen werknemers gezegd dat het hierdoor niet meer mogelijk is om de auto’s in Tilburg te assembleren. Waarschijnlijk is dit niet helemaal waar. Vermoedelijk had het technisch gezien wel gekund, maar had Tesla simpelweg geen zin om hier de financiën en onderzoektijd in te steken. De twee bolides zijn allang niet meer de verkoopsuccessen die ze ooit waren. Het assembleren in Tilburg was bovendien meer een belastingdingetje dan iets anders. Als je minder auto’s verkoopt, wordt het verschil in belastingen ook kleiner, wat de montagehal in Tilburg waarschijnlijk niet meer rechtvaardigt.

Overigens betekent deze stap niet dat Tesla helemaal verdwijnt uit Tilburg. Er is een spuiter, onderdelenmagazijn en centrum waar gebruikte onderdelen zo goed als nieuw worden gemaakt. Tesla gaat dus geen auto’s meer bouwen in Tilburg, maar blijft hier voorlopig nog actief. Nu werken er 540 mensen in Tilburg.