Tilburgse kansenparel besteelt fietser vanuit auto

Helemaal succesvol was zijn poging niet.

Gisteravond is er in Tilburg op de Korvelseweg een 21-jarige jongeman belaagd, terwijl hij nietsvermoedend op straat fietste met zijn vriendin. Het stel werd rond 22:30 verrast door een auto die naast hen kwam rijden en vervolgens ook hun snelheid aanhield. Luttele seconden later voelde de jongen, die direct naast de auto fietste, dat er aan zijn jas werd getrokken. De arm kon hij wegslaan voordat de kansenparels iets buit wisten te maken.

Volgens een bericht van de politie gaat het om een drietal jongens dat toe probeerde te slaan in een grijze Daewoo Matiz. De politie schrijft nog gezocht te hebben naar de belagers, maar de zoektocht was tevergeefs. Heel uitgebreid zal deze waarschijnlijk niet zijn geweest. Desondanks is het wel een zaak die de politie wil oplossen, dus hopen ze tips te ontvangen op 0900-8844 of op 0800-7000 (anoniem).

Tegenover de politie heeft het stel de belager die daadwerkelijk een poging tot diefstal heeft gedaan omschreven als een getinte jongen. Tevens had deze dader een donkere jas en capuchon aan. Verdere informatie is er vooralsnog niet.