19-jarige krijgt boete vanwege iets te kale bandjes in Tilburg

Maar herken jij de auto waar ze onder gemonteerd liggen?

Jawel! Het is inderdaad een stijlvolle youngtimer in de vorm van een BMW E36 cabrio (cabrio-aankooptips) met de aandrijving op de juiste wielen. Wellicht verklaart dat ook meteen de reden dat de achterband zo kaal is. Waarschijnlijk heeft de auto menig donut gedraaid op de parkeerplaats van de lokale Mickey D’s. Of op een parking ergens in de duinen bij de Maasvlakte, dat zou natuurlijk ook kunnen (rijtest).

De jongvolwassene werd er door de politie op gewezen dat hij met dit schoeisel niet door kon rijden en moest direct aan de slag met de krik om het rubber te vervangen. De lokale dienstkloppers kenden geen genade en daarom mag de Tilburger daarnaast spoedig een boete van 140 Euro verwachten op de deurmat. Niet bepaald Chillburg dus, dat Tilburg. Maar goed, wel fijn dat dergelijke death traps van de weg gehaald worden voordat ze al glibberend in je flank terecht komen. Daarbij kon de bestuurder na zijn noeste arbeid en ergernis meteen weer even afkoelen. Aan de foto’s te zien reed de held namelijk met de kap open in dit barre jaargetijde.



Image-Credit: Politieteam Tilburg-Centrum via Facebook

Bedankt John voor de tip!