Deze gloednieuwe twaalfcilinder Jaguar is heerlijk fout

Maakt de ongeslagen V12 zijn terugkeer?

Dat restomodden alsmaar populairder wordt, is bekend én heel goed nieuws. Oude auto’s uit de glorietijd aanpassen naar moderne maatstaven is iets wat hele mooie resultaten kan opleveren, zoals deze 11 briljante restomods. Eigenlijk is restomodden niets anders dan achteraf tunen. Dat is natuurlijk iets wat al jaren gebeurd. Nu de restomod trend aanhoudt, halen de tuners van naam en faam weer hun oude projecten uit de mottenballen.

Een bekend voorbeeld is de Ruf RCT (afbeelding boven). Een goed geslaagde restomod, zou je zeggen. Niets is minder waar, want de auto werd al eens gebouwd tussen 1993 en 1995. Een andere Duitse tuner, Arden, vond dit wel een goed idee en komt met een soortgelijk project, de AJ4.

De AJ4 is niet nieuw, integendeel. het was destijds een van de eerste auto’s die Arden onder handen nam. Arden bestaat al sinds 1972 en ze houden zich voornamelijk bezig met Jaguars, alhoewel ze sinds het millennium zich ook bekommeren om Land Rovers en MINI’s. Hun AJ 4 project is in dit geval gebaseerd op een oude Daimler Double Six. Standaard had deze auto de meest luie twaalfcilinder ter wereld.

Dat lossen ze bij Arden op. De auto wordt ten eerste naar nieuwstaat gebracht. Vervolgens krijgt de V12 de beschikking over nieuwe inlaatspruitstukken, een sportuitlaat, nieuwe ECU en gasklephuis. Het vermogen is nu gestegen van zo’n 250 pk naar 320 pk. Dat lijkt niet zo bijster veel, maar vergeet niet dat die 250 Jaguar-paarden wel heel erg optimistisch zijn en de Arden-paarden een vrij behoudende opgave.

Om het vermogen in goede banen te leiden heeft de Arden AJ4 ook een aangepast onderstel in de vorm van met Koni ontwikkelde schokdempers en grotere remmen. De velgen zijn het enige minpuntje, want die lijken thuis te horen in de jaren ’90 op een fout getunede Toyota Carina E. Verder zijn alle chromen details zwart geverfd en heeft de auto een lekker foute bodykit. Wat de prijs is van dit project is niet duidelijk, maar reken maar dat het veel geld kost. Wil je gewoon een auto naar nieuwstaat brengen zonder de tuning, dan is dat ook mogelijk. Mocht je wél de upgrades wensen, maar niet de uiterlijke opsmuk: dan kan dat ook. Hopelijk gaan die deze AJ7 met 460 pk sterke V12 ook weer nieuw leven inblazen.