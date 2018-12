Deze Nederlanders doen dit jaar mee aan Dakar

Het zijn er een hoop, dus ga er voor zitten.

Over precies één week gaat de Dakarrally weer van start vanuit de Peruviaanse hoofdstad Lima. In krapweg twee weken zullen de in totaal 534 deelnemers aan de start verschijnen van de 41ste editie van de meest uitdagende rally op aarde. Tot de meer dan vijfhonderd starters behoort ook een aanzienlijk deel Nederlanders. In dit artikel kun je zien welke coureurs er binnenkort deelnemen aan de uithoudingswedstrijd.

Net als bij enkele andere disciplines is het buitengewoon om te zien waar een klein land in kan uitblinken. Van de 534 deelnemers levert Nederland liefst 28 coureurs aan en een kwart daarvan maakt nog eens hun officiële debuut. Met ongeveer 5 procent van het totaal rijdersveld vestigt Nederland zich hiermee op de derde positie, voor wat betreft het aanleveren van deelnemers. Alles bij elkaar komen de deelnemers uit liefst 61 verschillende landen.

Met name bij de motoren herkennen we veel nieuwe gezichten. In totaal zijn er liefst zes Nederlanders die voor het eerst aan de start van de woestijnrally verschijnen. Dit is de helft van alle Nederlandse motorrijders. Tevens vinden we in deze categorie ook weer de enige Nederlandse vrouw: Mirjam Pol. Bij de auto’s rijden er in totaal slechts zes Nederlanders mee, maar hier herkennen we juist meer gevestigde namen. Zo zien we Toyota-fabriekscoureur Bernhard ten Brinke, die vorig jaar een etappe won, Erik van Loon en ook de gebroeders Coronel, die niet geheel toevallig weer een auto delen. Bij de vrachtwagens komen er liefst tien coureurs in actie. Uiteraard is Gerard de Rooy weer van de partij, maar we moeten ook niet vergeten dat de familie van den Brink aan de start verschijnt. Opmerkelijk is hier vooral bijrijder Mitchel, die met zijn 16 jaar de jongste deelnemer ooit wordt.

Hieronder bekijk je het volledig overzicht.

Motoren

#55 – Mirjam Pol

#60 – Edwin Straver

#67 – Marcel Snijders

#83 – Sjors van Heertum

#93 – Herwin Hopmans

#106* – Gerben Lieverdink

#122 – Guillaume Martens

#123* – Mark Tielemans

#124* – Martien Jimmink

#126* – Marcel Piek

#129* – Paul Spierings

#132* – Wesley Pittens

Auto’s

#309 – Bernhard ten Brinke, Xavier Panseri (FRA)

#317 – Erik van Loon, Harmen Scholtalbers

#336 – Erik Wevers, Ashley Garcia Chavez (PER)

#339 – Maik Willems, Rob van Pelt

#347 – Tim Coronel, Tom Coronel

#370* – Michiel Becx, Edwin Kuijpers

Trucks

#503 – Gerard de Rooy, Moi Torrallardona (SPA), Darek Rodewald (POL)

#506 – Martin van den Brink, Wouter de Graaff, Mitchel van den Brink

#509 – Ton van Genugten, Peter Willemsen (BEL), Bernhard der Kinderen

#512 – Gert Huzink, Rob Buursen, Martin Roesink

#513 – Maurik van den Heuvel, Peter Kuijpers, Martijn van Rooij

#522 – Gerrit Zuurmond, Jasper Riezebos, Klaas Kwakkel

#525 – William de Groot, Ben van de Laar, Bert van Valkenburg

#528 – Richard de Groot, Raph van den Elshout, Jan Hulsebosch

#531 -Janus van Kasteren, Erwin van den Bosch, Frank van Hoof

#532 – Ed Wigman, Joël Wigman, Dirk Schatorie

*Debutanten worden aangegeven met een asterisk.