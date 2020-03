Tom Coronel switcht naar een Audi RS3

Tom Coronel reed in een Cupra Leon, maar voor het aankomende seizoen werd gekozen voor een Audi RS3.

Max Verstappen vertegenwoordigt Nederland mooi in de ‘topklasse’ van de autosport, maar in de lagere klassen is ons land eveneens aanwezig. Zo is het World Touring Car Championship (WTCR) al jaren bezig met Tom Coronel als rijder.

Vorig jaar had Coronel een tegenvallend seizoen, niet in de laatste plaats door de Cupra Leon TCR die hij bestuurde. Team Comtoyou, die hem van een zitje voorziet, gooit het dit jaar over een andere boeg. Tom Coronel zal aan de start verschijnen in een heuse Audi RS3. Niet heel lang geleden is er van de vorige generatie RS3 Limousine een touring car-versie uitgebracht genaamd LMS, die vanaf nu ook te aanschouwen is in de kleuren van Comtoyou.

Ook verandert het racenummer van Tom Coronel. Het was nummer 50, maar nu wordt het nummer 31. Dat heeft te maken met het feit dat Coronel al 31 jaar actief is in de autosport. De ene helft van de Coronel-tweeling heeft in totaal al 480 races gereden. Als hij dit seizoen uitrijdt, zal die teller oplopen tot 500 stuks.

De knalgele bolide van Coronel zal dus volgend jaar geen SEAT Leon zijn. Vanaf april start het nieuwe seizoen van de WTCR op de Hungaroring in Hongarije.