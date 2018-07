Tom Cruise doet bizarre stunts in Mission: Impossible-Fallout

De man is gek op het uitvoeren van stunts.

Tom Cruise heeft een reputatie van een durfal. De Hollywood acteur doet veel van zijn stunts zelf en ook in zijn nieuwe film, Mission: Impossible-Fallout, zitten tal van acties door Cruise uitgevoerd.

Ondanks zijn leeftijd (56 jaar) deinst Cruise niet terug om de perfecte shot te krijgen. In Mission: Impossible-Fallout. Zo brak hij zijn enkel tijdens een sprong van het ene dak van een gebouw naar het andere. Om de scène toch af te maken ging Cruise door en Paramount Pictures zal ook deze beelden gebruiken in de uiteindelijke film.

Voor autoliefhebbers valt er ook weer genoeg te zien. In Mission: Impossible-Fallout voert Cruise bijvoorbeeld een stunt uit op de rotonde rondom de Arc de Triomphe. Normaal gesproken is het al een uitdaging om met het verkeer mee te gaan, maar in een achtervolgingsscène voor de film gaat Cruise op een motorfiets tegen het verkeer in. Uiteraard zitten in de betrokken auto’s acteurs, maar een dergelijke stunt is niet zonder risico. Met zijn motor slalomt hij tussen de tegemoet komende auto’s.

Mission: Impossible-Fallout draait vanaf 30 juli in de Nederlandse bioscoop. De genoemde stunts en andere acties die in de film aan bod komen check je in de video hieronder.