Officieel: 007 Aston Martin DB5 als LEGO-creatie

Wie handig is met LEGO-blokjes én fan is van James Bond moet deze klassieker eens bekijken. Onderdeel van de LEGO Creator-serie is deze 10262 James Bond Aston Martin DB5. Een replica van de iconische auto uit de James Bond films. LEGO adviseert een leeftijd van 16 jaar of ouder om de auto succesvol te kunnen bouwen. Het pakket bestaat uit 1295 stenen.

Zoals je mag verwachten van een LEGO-product steekt deze DB5 kwalitatief goed in elkaar. Zo komt de Aston Martin inclusief roterende kentekenplaten, de alombekende schietstoel, uitschuifbare messen in de wielnaaf en twee machinegeweren op de voorkant van de auto.

LEGO heeft de 007-bolide in samenwerking met Aston Martin en EON Productions ontwikkeld. De onthulling van de DB5 was vanmorgen in de LEGO Store op Leicester Square in Londen. De replica is 10 cm hoog, 34 cm lang en 12 cm breed. De kans bestaat dat er nog meer 007 LEGO attributen komen en dat deze DB5 het begin is van een nieuwe reeks.

De 10262 James Bond Aston Martin DB5 is vanaf augustus verkrijgbaar. LEGO hanteert een adviesprijs van 169,99 euro.