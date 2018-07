Dit schaalmodelletje kost meer dan 10.000 euro

Maar dan heb je ook iets in de vitrinekast staan.

Wie niet in de financiële positie is om supercars te kopen, kan altijd nog schaalmodellen gaan sparen. Ze komen in alle soorten en maten en dus ook met verschillende prijskaartjes. Een simpel modelletje scoor je al voor enkele tientjes. Wie een in detail schaalmodel op de kop wil tikken moet al gauw enkele duizenden euro’s spenderen.

Dat laatste is het geval bij de McLaren Senna van Amalgam. Dit bedrijf biedt een zeer gedetailleerd 1:8 model van de hypercar. Voor dat bedrag krijg je dan ook iets speciaals. Aan de hand van door McLaren geleverde CAD-data is het schaalmodel tot in de puntjes nagemaakt. De specifieke oranje kleur van de Senna is bijvoorbeeld meegenomen, maar ook diverse carbon accenten.

Prijzen beginnen bij 7.765 euro voor een standaard versie. Wil je een andere kleur selecteren voor bijvoorbeeld het exterieur, de wielen of het interieur dan mag je 9.031 euro betalen. Voor 10.375 euro ben je echter helemaal het mannetje. De Senna wordt dan van een op klant gewenste kleur voorzien en kan zowel het exterieur als het interieur helemaal naar persoonlijke smaak worden gemaakt.

Amalgam heeft naar eigen zeggen meer dan 3.000 uren nodig gehad om het schaalmodel te ontwikkelen. Eén schaalmodel maken kost 300 uren en de auto wordt volledig met de hand gebouwd. Hoewel het bedrijf niet bekend heeft gemaakt hoeveel Senna’s ze gaan maken, spreekt men over een gelimiteerde oplage.