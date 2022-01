Record! Brandstofprijs was nog nooit hoger dan nu

We hebben weer een nieuw record te pakken. Nog nooit was de brandstofprijs hoger dan op dit moment. Ain’t no time like the present!

Brandstofprijzen stijgen al enige tijd de pan uit. Daar zijn een aantal redenen voor aan te wijzen. In Nederland hebben wordt er natuurlijk sinds jaar en dag vrij heftige belasting geheven op peut. Daardoor voelen we net een beetje meer als de olieprijs stijgt. Aan de aanbodzijde zijn er ook de nodige issues, met de OPEC-naties die steeds minder controle lijken te hebben en Ruslân, dat gekke dingen doet in Oekraïne.

Monopoly-geld

Daarbij is er natuurlijk de inflatie. Toen de markten nu bijna twee jaar geleden op hun gat gingen door COVID-19, stond het pluche voor een moeilijke keuze. De markt zijn werkt laten doen en daarmee de status quo riskeren, of de markt kunstmatig omhoog stutten door Monopoly-geld te printen, waarmee de elites de kans zouden krijgen te hergroeperen en herpositioneren om de status quo te behouden.

Waardetransfer

Uiteraard zou dat laatste middels onvermijdelijke inflatie leiden tot pijn bij hedendaagse en toekomstige Jan Modalen die de rekening gepresenteerd krijgen. Desalniettemin werd daarvoor gekozen. Het had zelfs nog een extra voordeel voor de Uiiiiiirooooooooooopa: door het minder waard maken van de Euro en de invoering van Eurobonds, krijg je de facto een waardetransfer van landen met veel vermogen en weinig schulden naar landen met minder vermogen en veel schulden. Zo konden er dus miljarden van Noord-Europa naar Oost- en Zuid-Europa vloeien, zonder dat Mark Rutte letterlijk op papier miljarden over hoeft te maken aan -bijvoorbeeld- de Grieken, daarmee publieke hoon riskerend. Dat gebeurt nu dus gewoon geruisloos. Never waste a good crisis.

Euro niks meer waard

Als gevolg daarvan, zijn onze Euro’s aan de pomp nu weinig meer waard. Pomphouders willen er alleen een liter benzine voor inruilen als je er echt veel van inlevert. De adviesprijs van een liter Euro 95 is nu in Nederland maar liefst 2,146 Euro, een nieuw record. Het einde is echter nog niet in zicht, zeker niet als Vladimir Vladimirovitsj door blijft etteren in Oekraïnie. Onze overlords willen dan Rusland pijn doen door geen gas meer van ze af te nemen. Maar omdat groene energie natuurlijk geen realistisch betaalbaar alternatief is, zit Jan Modaal dan te bibberen voor de ijskristallen op de ruiten.

Reserves

In ‘Murica heeft men overigens min of meer vergelijkbare problemen. Hoewel de Dollar ietsje sterker is geworden ten opzichte van de Euro, is de Diamondback stiekem ook bijna niks meer waard. Biden heeft daarom besloten voor het eerst in tien jaar een beroep te doen op de oliereserves die het land heeft opgebouwd. Daarvan komt nu een deel op de markt om voor verlichting te zorgen en de inflatie wellicht net een tikje terug te dringen.

Enfin, winter is coming. Gelukkig schijnt het zonnetje af en toe alweer.