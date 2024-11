Top 10: dit zijn de Nederlandse autobedrijven met de grootste omzet

Wat zijn de grootste namen van de Nederlandse autobranche als we naar de omzet kijken?

Onlangs schreef @perry_snijders al een uitgebreid artikel over de grootste dealergroepen van Nederland. Nu gaan we nog een keertje kijken naar de grote jongens van de Nederlandse autowereld, maar deze keer op basis van omzet in plaats van verkoopcijfers.

Dit doen we aan de hand van de recent gepubliceerde EW Top 500. Dit is een ranglijst van de 500 grootste bedrijven van Nederland gebaseerd op de omzet in 2023. Op LinkedIn deelt EW nu ook een lijstje met de hoogste genoteerde autobedrijven uit de Top 500.

Dit resulteerde in de top 10:

Pon Holdings: €10 miljard Van Mossel Automotive Group: €5,4 miljard Global Automotive Investments: €1,8 miljard Louwman Group: €1,8 miljard Broekhuis Groep: €1,4 miljard Autobinck Group: €964 miljoen Wensink Automotive: €730 miljoen Hyva Global: €643 miljoen Amega Group: €626 miljoen Van Tilburg-Bastianen Groep: €624 miljoen

Zoals je ziet steekt Pon echt met kop en schouders boven de rest uit, qua omzet. We moeten er wel meteen bij zeggen dat dit niet alleen door auto’s komt: Pon is ook groot op het gebied van fietsen, scheepsmotoren, grondverzetmateriaal en meer.

Hoewel Pon dubbel zoveel omzet had als Van Mossel heeft die laatste toch meer winst. Van Mossel noteerde in 2023 een winst van €121 miljoen, tegen €111 miljoen voor Pon. In de algehele ranglijst staan Pon en Van Mossel op respectievelijk plek 26 en plek 40. Op nummer 1 staat oliereus Vitol, met een omzet van 370 miljard. Je hebt altijd baas boven baas.

De hele top 500 kun je bekijken op de website van EW