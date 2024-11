Dit is de overtreffende trap van de GT3 RS

De spoiler neemt nu echt lachwekkende proporties aan.

Je zou denken dat de 992 GT3 RS wel genoeg downforce heeft, met zijn gigantische taartschep. Toch is er nu een overtreffende trap van de GT3 RS: de langverwachte GT3 RS Manthey Racing. Deze heeft nóg meer downforce, mede dankzij een krankzinnig grote spoiler.

Manthey Racing is niet zomaar een tuner, want Porsche heeft sinds 2013 een meerderheidsbelang in deze partij. De kits van Manthey worden daarom in samenwerking met Porsche ontwikkeld en zijn ook gewoon te bestellen via de dealer. Bovendien blijft de fabrieksgarantie intact.

Aangezien de 992 GT3 RS standaard al hele extreme aerodynamica heeft, is Manthey een beetje overbodig gemaakt. Toch zijn ze erin geslaagd om de GT3 RS nog extremer te maken. We hadden al eerder beeldmateriaal voorbij zien komen, maar nu is ‘ie helemaal officieel.

De spoiler zelf is niet eens groter geworden, maar Manthey heeft de achtervleugel wel grotere end plates gegeven en een gigantische haaienvin gemonteerd. Daarbij hebben ze ook de achterruit opgeofferd: die is vervangen door een carbon paneel. Op het dak zijn ook nog eens zes extra vinnen geplaatst, naast de twee die er al zaten.

De GT3 RS is verder voorzien van een nieuwe splitter aan de voorkant, extra vleugels aan weerszijden van de voorbumper, een extra groter diffuser en aerodiscs op de achterste velgen. Mooi is anders, maar het is allemaal wel functioneel. Met de Manthey-kit genereert de auto nu meer dan een ton aan downforce bij 285 km/u.

Om te zorgen dat alles in balans blijft is ook het onderstel aangepast. De veren zijn voor 30% stijver geworden en achter 15% stijver. Ook worden de automatische schokdempers nog sneller en preciezer afgesteld. Last but not least zijn er nieuwe remblokken en remleidingen die voor een snellere respons moeten zorgen.

Wat de Manthey-kit voor de GT3 RS precies moet kosten weten we nog niet op het moment van schrijven, maar hij is vanaf heden te bestellen. Vanaf januari is de Manthey GT3 RS ook beschikbaar bij de Porsche-dealer om de hoek.