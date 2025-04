Premium BMW 1-Serie komt terug in 2028

BMW brengt de premium BMW 1-Serie die in 2019 van de markt verdween terug in 2028.

De BMW 1-Serie kent nog altijd de nodige fans op de redactie. Opperbaas @wouter had er ooit een. Camerakoning @martijngizmo is bezig aan zijn tweede. Nergens anders kreeg je een compacte C-segment hatch met achterwielaandrijving. Maar helaas verkoopt BMW je ook geen nieuwe premium 1-Serie meer. In 2019 viel het doek voor het model. Vanaf toen is de 3-Serie weer als vanouds de instap-BMW.

Maar niet getreurd! We wisten al dat BMW de premium 1-Serie terug zou brengen. En nu weten we ook wanneer dat gebeurt. Bernd Körber van BMW Brand and Product management, geeft aan AutoExpress te kennen dat het in 2028 zo ver moet komen. De compacte premium BMW komt dan terug als elektrische auto, onder de naam i1. Intern wordt de auto NB0 i1 genoemd. Kenners vermoeden ongetwijfeld dat de auto op het Neue Klasse platform komt te staan. En daar hebben zij gelijk in.

De 1-Serie is vooral belangrijk voor BMW in markten als Italië, Spanje en Griekenland, maar ook om jongere of tenminste nieuwe klanten te winnen. Körber stelt dan ook:

It has never been a question that we step out of the smaller-car segment. If you’re a global player, you better do things in your home markets that are relevant.

Eind 2028 moet de nieuwe spruit zijn productiestart meemaken. Ongeveer gelijktijdig met de nieuwe elektrische Dreier dus. Kennelijk heeft BMW een overbruggingsmodel genaamd F70, dat tot die tijd een doekje voor het bloeden moet zijn. Maar dat model kennen we niet, dus daar weten we eigenlijk niks van. Ook een i2, wat vermoedelijk een achterwielaangedreven Gran Coupe wordt, staat op de planning. Met de nieuwe Gen6 batterijen mikt BMW op een WLTP-range van 600 kilometer. Koop dan?