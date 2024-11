Kia EV6 GT heeft nu 650 (!) pk en neppe versnellingen

De vernieuwde Kia EV6 GT is hier.

Het was toch wel een vrij baanbrekende auto in 2021: de Kia EV6. Met deze auto liet Kia de Europeanen zien hoe het moet in plaats van andersom. Ook was er een topversie met maar liefst 585 pk. In een Kia.

Er was werkelijk niemand die 585 pk in een Kia EV6 te weinig vond, maar met de facelift heeft Kia nu toch besloten om de EV6 GT nóg meer vermogen te geven. Op de LA Auto Show presenteren ze naast de nieuwe EV9 GT ook de vernieuwde EV6 GT.

De Kia EV6 GT levert nu maar liefst 650 pk en 770 Nm aan koppel. De sprinttijd wordt nog niet vermeld, maar reken op 0-100 km/u in 3,4 seconden. Daarvoor moet je wel de GT-modus activeren, standaard levert de auto 609 pk en 739 Nm aan koppel. Dit is allemaal niet nodig, maar ook wel weer logisch. De EV6 GT heeft nu namelijk net zo veel vermogen als de Ioniq 5 N.

Dat is niet de enige overeenkomst met de Ioniq 5 N: de Kia EV6 GT krijgt nu ook de Virtual Gear Shift. Dat betekent dus dat de sensaties van schakelen gesimuleerd worden, inclusief motorgeluid en schokken. Heel fake allemaal, maar stiekem toch wel leuk.

De auto op de plaatjes is overigens een gewone EV6 met GT-Line, maar afgaande op de pre-facelift zal de EV6 GT er niet veel anders uitzien. De aanpassingen aan het exterieur en interieur kennen we verder al, want de facelift van de standaard EV6 werd in mei al onthuld. De EV6 GT is dus vrij laat. Aangezien de EV6 GT nu in de VS onthuld is, moeten we nog even afwachten op de Nederlandse prijs.