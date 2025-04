Tesla’s en andere EV’s blijven de ultieme afschrijvingskanonnen

Tesla’s en sommige andere EV’s zijn nog steeds de ultieme afschrijvingskanonnen.

Even los van subsidies en dergelijke, wordt het objectief gezien steeds aantrekkelijker een EV te kopen. Laadtijden worden verkort door 800V architectuur en accu’s worden steeds efficiënter, wat ten goede komt aan de actieradius. Tevens zijn er zowaar enkele leuke EV’s op de markt verkrijgbaar. Hoewel we daarvoor wel vooral moeten uitwijken naar de Chinese MG Cyberster. Ongetwijfeld zal spoedig ook eindelijk die elektrische Bentley Speed 6 te koop zijn, dat kan niet anders.

Toch is er ook reden tot zorg voor potentiële kopers. EV’s schrijven namelijk nog altijd af als een baksteen. Tenminste, dat blijkt uit Amerikaanse data van Iseecars. Zij bekeken opnieuw hoe de waardeontwikkeling van okkazies is geweest het afgelopen jaar. En de resultaten, zullen je niet verbazen.

Het absolute afschrijvingskanon is de Tesla Model S. Elons vlaggenschip heeft maar liefst 17,2 procent van zijn waarde ingeleverd die er vorig jaar nog was. Het komt neer op een bedrag van bijna 10.000 Dollar in de min. Op de tweede plek staat de Porsche Taycan. Procentueel gezien gaat die met 15,1 procent iets minder hard achteruit. Maar omdat de Porkert nog iets meer waard was dan de Model S vorig jaar, hebben we het dan over 13.422 Dollar afschrijving in een jaar. Voor auto’s die dus, let wel, toch al niet meer piepjong zijn. Iseecars heeft gewoon gekeken naar de gemiddelde okkazieprijs van ‘model X’ vorig jaar en nu een jaar na dato.

In de top-5 staat ook nog de Tesla Model Y en op plek 7 de Tesla Model 3. De Tesla Model X doet het relatief beter, maar haalt alsnog de top-20. Ook EV’s als de Hyundai Kona en KIA Niro staan hoog in het lijstje. Verder staan er natuurlijk ook wat gebruikelijke verdachten in met verbrandingsmotor, zoals de Maserati Levante. In Europa is het beeld wellicht net wat anders. Maar we weten dat ook ‘hier’ veel EV’s afschrijven als een baksteen. Blijft toch wel een dingetje wat dat betreft…Is de oliestoker dan toch echt premium?