Top 10: favoriete trekauto voor de caravan

De tijden dat caravaneigenaren in een Volvo station zaten ligt achter ons.

Met de sleurhut op vakantie. Massa Nederlanders zag je iedere zomer richting het zuiden vertrekken in een Volvo V70, Ford Mondeo of een Volkswagen Passat. Met natuurlijk een caravan. De caravan is gebleven, maar caravaneigenaren zijn van een station naar SUV gegaan.

Caravaneigenaren aan crossover of SUV

Met het toenemende aantal crossovers en SUV’s is het natuurlijk niet zo gek dat Henk en Gerda eens zijn gaan proefrijden in zo’n ding. En warempel. Met een sleurhut achter de auto is zo’n overzichtelijke hoge zit helemaal geen gek idee. Uit het jaarlijkse trekauto-onderzoek van campingspecialist ACSI onder bijna 4.000 caravaneigenaren blijkt dat de SUV gigantisch in trek is.

De top 10 trekauto’s bestaat op één auto na volledig uit SUV’s. Daarnaast valt op dat het aantal elektrische auto’s toeneemt. Afgelopen jaar bleek ruim 6,5 procent van de trekauto’s een EV en twee derde een plug-in hybride. Een EV met een sleurhut is niet de allerlekkerste combinatie, zo lieten we dat al eerder zien in een Autoblog test. Van de opgegeven actieradius blijft nog maar bar weinig over met een zware caravan op de trekhaak.

Populaire elektrische trekauto’s zijn de Hyundai Ioniq 5, Tesla Model Y en Volvo XC40. Met 1,6 procent is diesel totaal niet meer vertegenwoordigd. Eigenlijk heel krom: diesel is met uitstek geschikt om een caravan in comfort en kracht te trekken. Maar om zelf niet krom te liggen door belastingen blijft diesel helaas genegeerd door caravanrijders.

Hieronder een top 10 populairste merken en modellen onder caravaneigenaren met een hoofdrol voor de SUV.

Populairste merken onder huidige caravaneigenaren

Volvo Mazda Volkswagen Ford Renault Toyota Kia Hyundai Nissan Citroën

Populairste modellen onder huidige caravaneigenaren

Mazda CX-5 Volkswagen Tiguan Ford Kuga Volvo XC60 Toyota RAV4 Nissan Qashqai Hyundai Tucson Volvo XC40 Subaru Forester Citroën C4 Picasso

Wel geniaal dat een Citroën C4 Picasso in deze top 10 staat. Dit is een MPV en de enige auto in het lijstje die dus geen crossover of SUV is. De Fransoos is zo’n lekkere gezinswagen die het onder bepaalde groepen binnen de bevolking uitstekend scoort. Bijvoorbeeld caravaneigenaren. Mooi hoe die dingen werken.

Best verkochte nieuwe trekauto’s 2023

Nu we toch bezig zijn. Hier, nog een top 10. Met de best verkochte nieuwe trekauto’s 2023.