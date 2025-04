Man activeert dobber modus op Tesla Cybertruck, raakt Cyberstuck

De Tesla Cybertruck is niet bepaald een belachelijk succes. Daarbij zijn sommige klanten ook niet heel snugger en geloven ze iets te veel in de claims van Elon Musk.

Elon Musk is een figuur die onze wereld vormgeeft. Met zijn verschillende bedrijven zoals Starlink, Tesla en SpaceX heeft hij nu al forse impact op de wereld. En wie weet wat er allemaal nog uit NeuraLink voortkomt. Naast geniaal is ome Elon echter ook een beetje excentriek. Hij belooft nog wel eens dingen die hij niet waarmaakt. En hij is nu bezig met een heilige oorlog tegen woke. Niet iedereen vindt dat even tof. Hoewel het aandeel Tesla alweer kneiterhard gestegen is na de zeer slechte cijfers van vorige week. Dus uiteindelijk heeft Musk klaarblijkelijk ook nog heel veel adepten.

Dat blijkt ook nog maar weer eens door een koddig voorval in Californië. Daar reed een Cybertruck-eigenaar een meertje in, in de kennelijke veronderstelling dat dit kon. Het is niet helemaal zo bizar als het lijkt. Elon Musk heeft namelijk wel eens verklaard dat de Cybertruck door water zou kunnen dobberen. En de pickup heeft ook daadwerkelijk een ‘Wade Mode’. Die is echter alleen inschakelbaar als je de ‘Off Roading Mode’ inschakelt. Iets wat daarbij had kunnen duiden op ellende, is dat als je dat doet, je afstand neemt van enige garantieclaims in ‘Murica.

De eigenaar van de Cybertruck had echter kennelijk toch zoveel zin in dobberen door de natuur met de fullsize pickup, om de proef op de som te nemen. En euhm…de Cybertruck blijkt net zo goed te kunnen dobberen als kogels te kunnen weren. Met andere woorden; het lukte voor geen meter. Letterlijk niet, want zo te zien is het niet eens gekomen tot dobberen voordat de truck vast is komen te zitten.

De California Highway Patrol had wel enig plezier in de zaak, getuige hun berichten op webz. Hun commentaar op het incident luidt als volgt:

Cybertruck activated “Wade Mode”… and waded a bit too far… We’re all for testing boundaries… but maybe not the waterline. Remember folks, “Wade Mode” isn’t “Submarine Mode.” If your plans include exploring the great outdoors, make sure to know your limits and the terrain.

Waarvan akte.