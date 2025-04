Koop deze rode Jaguar XK8 (X150) op Marktplaats, voor peanuts

Snel nog een echte Jaguar kopen voordat het te laat is, op Marktplaats.

Jaguar slaat binnenkort een wat andere richting uit dan we altijd gewend waren van het merk. De Jaaaaaaaaag stond altijd voor Britse stijl met een klein randje dat het nog interessanter maakte. Niemand kon dat beter kenschetsen dan Jeremy Clarkson met zijn ‘it’s a Jaaaaaaaaaag’ uitspraken. Net als een Maserati koop je een Jaguar niet per se omdat ‘ie beter is dan een dikke Duitser, maar omdat het eens wat anders is dan een dikke Duitser. En omdat je in die laatste misschien wel helemaal niet gezien durft te worden.

Nou was de Jaguar XK van de generatie X150, stiekem ook gewoon een behoorlijk goede auto. De voorganger, de X100, was eigenlijk een stokoud ding met hele fraaie looks. Het chassis daarvan borduurde voort op dat van de XJS, die uit de 70s stamt. De X150 was van een geheel andere orde. Bloednieuw chassis, veel alu en lichtmetaal en moderne motoren, vooral na de facelift.

Het exemplaar dat we op Marktplaats hebben gevonden is er dan wel nog eentje van voor de lift. Maar, op zich is de 4.2 liter V8 in dit model ook prima. In sommige opzichten zelfs beter. De krachtbron levert bijna 300 pk en kent geen grote problemen, anders dan een neiging wat koelvloeistof te verliezen en soms een (onderdeel van de) waterpomp die het begeeft. Sommige bestuurders prefereren de 4.2 zelfs boven de latere 5.0, omdat ‘ie wat sneller en gewilliger in de toeren klimt.

Verkoper Piet is volgens Marktplaats de achtste eigenaar van deze ooit minimaal 125.900 Euro kostende roofkat. Piet heeft als we een en ander invullen kennelijk wat met rode auto’s. Op zijn terrein staat ook nog een rode moderne Volvo en een rode Fiat 500 #teamrood. De auto is naar verluidt in acceptabele staat. Een van de foto’s laat een beschadiging zien op de dorpel. Maar ja, die staat dan maar wel eerlijk gedocumenteerd. Toch fijner dan wanneer je aan komt zetten en meteen al teleurstelling nummer één moet verwerken. De vraagprijs is 21.400 Euro. Ietsje meer dus dan het budget waarmee Wouter, Martijn en Michel onlangs op zoek gingen naar een cabrio. Koop dan?