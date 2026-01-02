Top 10 JONGE occasion import: hoe SAAI wordt het?

Nederland heeft weer iets nieuws ontdekt: bijna–nieuwe auto’s importeren van bouwjaar 2022 of jonger.

Een vrij verse auto, maar dan wel alvast een paspoortstempel uit het buitenland. Waarom zou je nieuw kopen, als iemand anders ‘m alvast heeft ingereden. Je hoopt dat ze letterlijk tot aan de Duitse supermarkt en weer terug, maar er stond ook wel eens een paaltje of vangrail in de weg. Met schade wordt de belasting lager,

Kijk je naar de cijfers, dan zie je vooral één ding: we importeren massaal wat we zelf óók nieuw kopen.

1. Lynk & Co 01: 3.250 stuks (+49%)

Onbetwist op nummer één staat de Lynk & Co 01. Dat is geen auto, maar een mobiliteitsabonnement met kenteken. In het buitenland blijkbaar net zo makkelijk te dumpen als in Nederland te leasen. Blijkbaar eindigt elk Europees Lynk-avontuur vroeg of laat bij een Nederlandse oprit.

Hoe ironisch: Lynk & Co was het merk wat “bezit wil afschaffen”, maar is nu de meest geïmporteerde jonge occasion. Kapitalisme 1 – idealisme 0.

2. Toyota Aygo X: 1.698 stuks (+45%)

De Aygo X is het bewijs dat Nederlanders alles willen, zolang het maar klein, hoog en “een beetje SUV-achtig” is.

Waarschijnlijk komen ze met z’n allen uit Italië. Of Frankrijk. Of ergens waar men dacht: dit is leuk, maar ik mis vermogen.

3 & 4. Peugeot 2008 (1.402, +67%) en 208 (803, +140%)

Peugeot doet goede zaken, vooral nadat iemand anders de afschrijving heeft gepakt. De 208 knalt er met +140% uit, wat suggereert dat half Europa ineens heeft besloten dat elektrisch of modern Frans rijden toch niet helemaal hun ding was.

5. Volkswagen Polo – 760 stuks (+133%)

De Polo blijft de spijkerbroek onder de auto’s. Altijd goed, bijna nooit spannend, maar iedereen heeft er ooit één gehad. Dat we ze massaal importeren zegt eigenlijk alles: zelfs als occasion is de Polo in Nederland te duur, dus dan maar eentje halen uit Duitsland.

6. Renault Captur: 721 stuks (-17%)

Ai. De enige daler in de top 10. Blijkbaar is de Captur nét niet spannend genoeg meer. Te groot voor wie klein wil, te klein voor wie groot wil, en te Frans voor wie Duits vertrouwt. De Captur zit een beetje in z’n… eh… existentiële crisis.

7 & 9. Volvo XC40 (679, +97%) en XC60 (356, +275%)

Volvo scoort alsof veiligheid ineens schaars is geworden. Vooral de XC60 doet het absurd goed: +275%. Dat zijn geen impulsaankopen meer, dat zijn bewuste gezinsbeslissingen met Excel-sheets.

Waarschijnlijk allemaal “bijna nieuw, dealeronderhouden, alleen snelwegkilometers”. Uiteraard. Op die paar taxi’s uit Dubai na (oh nee, dat waren de Volvo V70 en V90). Let op of ze wel stoelverwarming hebben, dat heb je met zomer van 50 en winters met 35 graden niet nodig.

8. Opel Corsa: 671 stuks (+437%)

De Peugeot 208 van Opel doet het goed. Is dit de renaissance van Opel? Ze waren ooit het bestverkochte merk in Nederland. Met deze groeicijfers komen weer terug in de top!!1!!!!

10. Citroën C3 Aircross: 336 stuks (+111%)

De C3 Aircross sluit de lijst af als de comfort-keuze voor mensen die zeggen dat rijgedrag “overgewaardeerd” is. Hoog zitten, zachte stoelen, klaar. Importeren, parkeren, leven.

De hamvraag

Welke zou jij het minst graag een jaar in rijden? En in welke parel mag er wel bij op de oprit komen te staan.

Cijfers via Importradar.

Foto via Autoblog Spots: mooie trailer he!