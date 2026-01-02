Dit merk is nummer 1 bij de bedrijfswagens in 2025

Qua verkopen was 2025 voor bedrijfswagens dramatisch. Dit merk deed het het minst slecht, en het is niet Volkswagen… of toch wel?

Oh wat heerlijk! Een nieuw jaar betekent eindeloos terugblikken op het vorige jaar! De best verkochte personenauto hadden we vanmorgen al en waar winnaars zijn, zijn er ook verliezers. Maar er is natuurlijk ook een merk dat de meeste busjes heeft verkocht! Al zijn dat er bedroevend weinig.

Allereerst even in het algemeen. Het jaar 2025 was het allerslechtste verkoopjaar voor bedrijfswagens in ons land in zestig jaar. Van langer geleden zijn er geen cijfers.

Harde cijfers

De schokkende getallen: de verkoop van bedrijfswagens in 2025 daalde met 84 procent ten opzichte van 2024. In dat jaar werden 130.204 stuks geregistreerd ten opzichte van 20.782 exemplaren in 2025.

Nou is dat op zich geen verrassing natuurlijk. In 2025 kwam er een einde aan de BPM-vrijstelling op dieselbusjes en dus was er in 2024 een enorme run op de laatste BMP-vrije exemplaren. Een dramatisch jaar stond dus al in de sterren geschreven, nog voor het jaar 2025 überhaupt begon.

Elektrische bedrijfswagens

Nu iedereen die nog in de markt was voor een dieselbus zijn slag al heeft geslagen in 2024, is de verschuiving naar andere aandrijflijnen heel goed te zien. Zo werden er afgelopen jaar 97,2 procent minder dieselbussen verkocht, 85,8 procent minder bedrijfswagens met een benzinemotor en 95 procent minder bussen op LPG. Al was die laatste aandrijflijn in de nieuwverkopen al een zeldzaamheid. Zeker buiten de dikke Amerikaanse pick-ups.

Wel plussen voor volledig elektrische bestellers die de milieuzones in mogen en hybride bedrijfswagens zijn ook in opkomst. De eerste groep groeide in 2025 met 43,3 procent en de tweede groep met 34,4 procent volgens cijfers van het RDC.

Dit merk verkocht de meeste busjes

Ook al zijn de cijfers dramatisch, er is altijd een merk dat het dan toch nog het beste doet. Dit jaar is dat Ford. Oké, ze verkochten slechts 4.968 bedrijfswagens, maar dat betekent wel een marktaandeel van 23,91 procent. Daarmee verkopen ze meer busjes dan Volkswagen. Al hebben de busjes van beide merken aardig wat gemeen.

Van die bijna 5.000 Ford bedrijfswagens was 59,8 procent een volledig elektrisch exemplaar. Het merk biedt over de gehele range veel verschillende aandrijflijnen en heeft zelfs een plug-in hybride pick-up in het aanbod.

Zoals ze zelf in hun ronkende persbericht vermelden is dat een prestatie van formaat. In de huidige markt denken we dat ze daar zeker een punt hebben.

We zijn benieuwd wat het jaar 2026 in petto heeft voor de bedrijfswagenmarkt. Zal diesel echt uitsterven, of kun je straks in de milieuzones gewoon geen loodgieter en aannemer meer vinden? De tijd zal het leren.