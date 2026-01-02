In dit land was 96 procent van de nieuw verkochte auto’s een EV

In dit Europese land was in 2025 maar liefst 96 procent van de nieuw verkochte auto’s volledig elektrisch.
Nederland is altijd het beste jongetje van de klas toch? Nou niet op het gebied van elektrische auto’s. Er is in Europa namelijk één land dat het al jaren veel beter doet dan wij. In 2020 was dit land namelijk al het eerste land waar er méér EV’s werden verkocht dan auto’s met een verbrandingsmotor.
Het echte beste jongetje van de klas
Binnen Europa kan er maar één echt het beste jongetje in de klas zijn. Dat is dus op het gebied van de verkoop van volledig elektrische auto’s niet Nederland, maar… Noorwegen! Voor de vaste Autoblog lezer niet echt een verrassing wellicht, maar de cijfers zijn indrukwekkend. Noorwegen EV land!
De ambitieuze doelstelling was ooit om in 2025 alleen nog maar elektrische auto’s te verkopen. Dat is niet helemaal gelukt, maar met een aandeel van 96 procent kun je wel zeggen dat het Scandinavische een heel eind op de goede weg is.
Reuters meldt dat met dit enorm hoge percentage Noorwegen wereldwijd koploper is in het uitfaseren van de auto met brandstofmotor. Let wel, we hebben het hier niet over hybride of plug-in hybride auto’s, maar over volledig elektrische auto’s.
Verrassende marktleider?
In ons land is de Skoda Elroq de best verkochte auto, op nummer twee staat de Kia EV3 en op nummer drie de Tesla Model Y. Die laatste heeft het nog verrassend goed gedaan over heel 2025 genomen.
In Noorwegen is Tesla al vijf jaar land absolute marktleider met in 2025 een aandeel van ruim 19 procent in de verkopen. Volkswagen is de runner up met een marktaandeel van 13 procent. Chinese merken vergroten ook hun aandeel in Noorwegen, zo verdubbelde BYD zijn verkopen in het land en staan de Chinese merken gezamenlijk op een tweede plek met een marktaandeel van 13,7 procent.
Nog een interessant weetje: van het deel van de nieuwverkopen dat nog wel een brandstofmotor heeft, is het gros bedoeld voor politie en nooddiensten. Die zijn nog niet volledig over op elektrisch.
Belastingvoordelen voor EV in Noorwegen
Nou was 2025 sowieso een topjaar voor de autoverkopen in Noorwegen. Met bijna 180 duizend nieuwe auto’s stegen die verkopen met zo’n 40 procent ten opzichte van het voorgaande jaar.
Dat komt ook doordat vanaf 1 januari dit jaar een aantal belastingvoordelen zijn afgeschaft. Dus was er vorig een run op nieuwe auto’s in het land. Dat resulteerde in december tot een verkooppercentage van 97,6 procent volledig elektrische auto’s.
De elektrificatie van het wagenpark in Noorwegen is af. Dus subsidies zijn niet meer nodig. Welk land volgt het beste jongetje van het klas als eerste? We gaan zien wat 2026 gaat brengen!
Reacties
petroldrinker zegt
Ok, maar hoe erg werden de EV’s gesubsideerd en de ICE’s bestraft daar naar rato? Kan me niet voorstellen dat bijvoorbeeld een E-208 net zo duur is als de benzine 208 daar… is wel handig om erbij te vermelden. Hoeveel duurder is de ICE variant kuntstmatig door de overheid gemaakt??
PunicaOase zegt
Geen btw & invoerbelasting, dus nieuwe EV’s zijn vrijgesteld van de 25% btw en andere aankoopbelastingen. Elektra kost ongeveer zelfde als in NL en is dus stukje goedkoper dan op brandstof rijden. Ook schijnt er korting te zijn op parkeren en tol. De gemiddelde Noor is ook vrij rijk en milieubewust wat ook nog een handje helpt..
verdebosco zegt
Dit resultaat had Nederland ook makkelijk kunnen bereiken. Kleinere afstanden, hogere buitentemperaturen. Het is miraculeus hoe snel het in zo’n groot land met koude omstandigheden is gegaan. Dat zag je trouwens 10 jaar geleden al versnellen. Applaus voor de Noren. Ook nog eens gedaan zonder EU-lidmaatschap.
PS Wel jammer van die Tesla Y. Zo’n auto past helemaal niet bij Noorwegen. Polestars, Porsches en BMW’s wel.
DeWitteCondor zegt
Ook hier ga je weer de mist in. Noorwegen heeft een veel hoger GDP per capita dan Nederland. Daarbij maken ze al decennia gebruik van hydropower. Dag en nacht beschikbaar. Hier kan dat niet. Het is daar dus veel makkelijker om zo’n overgang te subsidiëren/forceren. De twee landen zijn onvergelijkbaar. De gemiddelde Noor kan ook lekker thuis laden. Bovendien geeft juist Noorwegen aan, met al zijn bevorderende omstandigheden, hoeveel subsidie je er tegenaan moet smijten om dit te bewerkstelligen. Dus weer veel en veel te kort door de bocht.
dailydriver zegt
Mooi dan hoor ik bij de 4% die anders durft te zijn!!!
Jozo zegt
Lefgozer(in)
Mini Joe zegt
Je had kolenboer moeten worden
maotje zegt
Echt gaaf hoor dat jij bij die 4% hoort die anders durft te zijn.
reactief zegt
Dus jij woont in Noorwegen en hebt een nieuwe auto gekocht in 2025?
Ik denk dat dan je nog bijzonderder bent! Want je spreekt ook nog Nederlands! Dan behoor je tot een nog selectiever clubje binnen die 4% ;)
ty5550 zegt
Best wel een mooie prestatie voor een land met meer uitdagende omstandigheden voor wagens dan hier.
cdlop01 zegt
Onvoorstelbaar hoe de Chinese auto’s geplugged wordt in alle media….dit terwijl de verkoopcijfers toch echt niet bijzonder zijn.