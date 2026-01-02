In dit land was 96 procent van de nieuw verkochte auto’s een EV

In dit Europese land was in 2025 maar liefst 96 procent van de nieuw verkochte auto’s volledig elektrisch.

Nederland is altijd het beste jongetje van de klas toch? Nou niet op het gebied van elektrische auto’s. Er is in Europa namelijk één land dat het al jaren veel beter doet dan wij. In 2020 was dit land namelijk al het eerste land waar er méér EV’s werden verkocht dan auto’s met een verbrandingsmotor.

Het echte beste jongetje van de klas

Binnen Europa kan er maar één echt het beste jongetje in de klas zijn. Dat is dus op het gebied van de verkoop van volledig elektrische auto’s niet Nederland, maar… Noorwegen! Voor de vaste Autoblog lezer niet echt een verrassing wellicht, maar de cijfers zijn indrukwekkend. Noorwegen EV land!

De ambitieuze doelstelling was ooit om in 2025 alleen nog maar elektrische auto’s te verkopen. Dat is niet helemaal gelukt, maar met een aandeel van 96 procent kun je wel zeggen dat het Scandinavische een heel eind op de goede weg is.

Reuters meldt dat met dit enorm hoge percentage Noorwegen wereldwijd koploper is in het uitfaseren van de auto met brandstofmotor. Let wel, we hebben het hier niet over hybride of plug-in hybride auto’s, maar over volledig elektrische auto’s.

Verrassende marktleider?

In ons land is de Skoda Elroq de best verkochte auto, op nummer twee staat de Kia EV3 en op nummer drie de Tesla Model Y. Die laatste heeft het nog verrassend goed gedaan over heel 2025 genomen.

In Noorwegen is Tesla al vijf jaar land absolute marktleider met in 2025 een aandeel van ruim 19 procent in de verkopen. Volkswagen is de runner up met een marktaandeel van 13 procent. Chinese merken vergroten ook hun aandeel in Noorwegen, zo verdubbelde BYD zijn verkopen in het land en staan de Chinese merken gezamenlijk op een tweede plek met een marktaandeel van 13,7 procent.

Nog een interessant weetje: van het deel van de nieuwverkopen dat nog wel een brandstofmotor heeft, is het gros bedoeld voor politie en nooddiensten. Die zijn nog niet volledig over op elektrisch.

Belastingvoordelen voor EV in Noorwegen

Nou was 2025 sowieso een topjaar voor de autoverkopen in Noorwegen. Met bijna 180 duizend nieuwe auto’s stegen die verkopen met zo’n 40 procent ten opzichte van het voorgaande jaar.

Dat komt ook doordat vanaf 1 januari dit jaar een aantal belastingvoordelen zijn afgeschaft. Dus was er vorig een run op nieuwe auto’s in het land. Dat resulteerde in december tot een verkooppercentage van 97,6 procent volledig elektrische auto’s.

De elektrificatie van het wagenpark in Noorwegen is af. Dus subsidies zijn niet meer nodig. Welk land volgt het beste jongetje van het klas als eerste? We gaan zien wat 2026 gaat brengen!