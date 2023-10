Top 15 best verkochte EV’s tot nu toe

Interessant, het lijstje met de 15 best verkochte EV’s tot nu toe is echt anders!

Vroeger waren de lijstjes van autoverkopen best saai. Opel, Volkswagen en Peugeot waren bekende merken die decennia lang de lijsten aanvoerden. Met de komst van elektrische auto’s is dat wel anders.

Veranderingen gebeuren elk jaar en het aanbod varieert. Leaserijders kiezen wat beschikbaar is, met een goede prijs- en kwaliteitverhouding. Daardoor kan de nummer één van vorig jaar opeens ergens onderaan bundelen in het volgende jaar. Het levert in elk geval een interessant lijstje op!

Vorig jaar was het de Skoda Enyaq iV die de lijst aanvoerde. Het gaat hier om de nieuw verkoop van elektrische auto’s in Nederland, in de periode januari 2023 tot en met augustus 2023. De cijfers zijn afkomstig van VWE Automotive. De adoptie van EV’s gaat gestaag door. Het zal je dan ook niet verbazen dat de aantal weer toegenomen zijn.

Nieuwe nummer 1!

De Skoda Enyaq stond vorig jaar op #1 met 3.672 verkopen. Er is een nieuwe koning die de lijst aanvoert en de aantallen zijn een stuk meer. Het zal geen verrassing zijn, je ziet de auto ontzettend vaak rijden. Het is Tesla met de Model Y. Tot en met augustus van dit jaar wist het Amerikaanse merk in totaal 8.388 exemplaren te slijten van het ding. En daarmee is de Model Y de nieuwe nummer 1.

De nummer 2

Op nummer twee vorig jaar zagen we de Peugeot e-208. Een elektrische B-segmenter die de onderkant van de markt van elektrische auto’s voor zijn rekening neemt. Dit is nog steeds een blijvertje, want voor het tweede jaar op rij staat de e-208 op de tweede plek! De aantallen zijn bovendien toegenomen. In dezelfde periode in 2022 nog goed voor 2.543 verkopen. Dit jaar is dit gestegen naar 4.409 stuks.

De nummer 3

Dan door naar de nummer drie. Vorig jaar betrof dat de Kia EV6. De Kia heeft het veld moeten ruimen en is gezakt naar de dertiende plaats. Dit jaar zien we de Volvo XC40 op nummer drie. Deze elektrische Zweed stond vorig jaar nog op de elfde plek. Een mooie winst dus. Met 3.691 verkopen om precies te zijn. Dat was 1.138 in vergelijking met het lijstje van vorig jaar.

En de rest van het lijstje..

De top 15 heeft winnaars en verliezers. We zien nieuwkomers en nemen afscheid van een aantal modellen. Nieuw in de top 15 is de Tesla Model 3. Dat betekent dat er dit jaar niet één, maar twee Tesla’s in het lijstje staan. De Model 3 staat op plek vier met 3.085 verkopen. Hebben die prijsverlagingen toch zin gehad hè.

Verder nieuw is de Renault Mégane E-Tech op plek 8 met 2.715 verkopen. De Franse hatchback zie je steeds vaker rijden en is daarmee de top 15 binnengeslopen. Ook nieuw is de Opel Corsa-e op 10 met 2.248 verkopen. De Duitse tegenhanger van de e-208. Dan twee nieuwe BMW’s: op 11 de i4 en op 14 de iX1. Respectievelijk met 2.080 en 1.907 verkopen. Hekkensluiter is de Hyundai IONIQ 5 die we vorig jaar op P11 zagen. Dit jaar goed voor 1.833 verkopen. De totale nieuw verkopen van EV’s in 2023 tot en met augustus bedraagt 74.389 stuks.

Daarmee nemen we ook afscheid van een aantal modellen. De Citroën Ë-C4, Audi Q4 e-tron, Fiat 500, Mini Cooper SE, BMW iX3, Polestar 2 en de Cupra Born hebben het veld moeten ruimen dit jaar. Flinke ontwikkelingen dit jaar dus! De top 15 zie je hieronder.

Best verkochte EV’s van 2023 tot nu toe (jan t/m aug 2023)

Tesla Model Y (8.388) Peugeot e-208 (4.409) Volvo XC40 (3.691) Tesla Model 3 (3.085) Skoda Enyaq iV (3.038) Volkswagen ID.4 (2.825) Kia Niro EV (2.775) Renault Mégane E-Tech (2.715) Volkswagen ID.3 (2.455) Opel Corsa-e (2.248) BMW i4 (2.080) Peugeot e-2008 (2.055) Peugeot e-2008 (1.945) BMW iX1 (1.907) Hyundai IONIQ 5 (1.833)

Bron: VWE Automotive