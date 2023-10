Uitslag Formule 1: Sprint in Qatar 2023

En jawel, Max Verstappen is weer kampioen na de Sprint in Qatar! Toch? Toch…?

Na de shootout van vanmiddag heeft Max Verstappen nog wat werk te verrichten om met glans zijn derde titel binnen te halen. Als Max drie puntjes haalt is het gedaan. Als Perez níet in de top-3 finisht, is het ook gedaan. In beide gevallen is het waarschijnlijker dat het wel dan niet gebeurt. Maar, je wil natuurlijk kampioen worden met een klinkende zege. Al is het dan op zaterdag.

Fun fact overigens: het wereldkampioenschap Formule 1 werd drie keer eerder niet op een zondag gewonnen. In alle drie de gevallen, was het Nelson Piquet die de campeão werd. De ‘schoonvader’ van Max won twee keer de titel op een zaterdag omdat de race op zaterdag werd verreden. En de derde keer omdat Mansell in 1987 de Grand Prix van Japan niet startte na een harde crash op vrijdag.

De immer diplomatieke Piquet noemde het ‘a win of intelligence over stupidity‘. Mooi. Hij noemde Mansells vrouw ook lelijk overigens. De twee waren allebei niet de makkelijksten en ook zeker niet per se de beste vrienden. Enfin, Max wordt dus kampioen vandaag. Maar winnen de McLarens de Sprint vanaf de eerste startrij?

Start

Piastri heeft geen last van zenuwen en komt goed van zijn plek. Norris is iets minder goed weg en wordt verschalkt door…Russell. Niet door Verstappen dan? Nein! De Nederlander heeft een ouderwetse poepstart zoals Olav Mol zou zeggen. Hij wordt om de oren gereden door Russell dus maar ook door de beide Ferrari’s! Max is gestart op mediums en die hebben pijn ten opzichte van de softs bij de start. Verstappen pakt nog wel Norris in voor P5. Lawson verlaat in het middenveld het circuit en dat zorgt voor een safetycar.

Als de safetycar weggaat krijgt Piastri Russell in zijn nek. De Brit zit op aanvallen met zijn softs en gaat enigszins bruusk maar fair voorbij aan de Ozzie. Die laatste heeft mediums en moet dus hopen dat de softs kapot gaan. Maar, hij heeft de pech dat Sargeant weer eens van de baan vliegt. De Amerikaan is de beste vriend van Stroll op het moment. Hij is namelijk de enige die laat zien dat ‘het nog erger kan‘.

Sargeant zorgt voor de tweede full safetycar. Iedereen op zacht rubber zal dat als manna from heaven beschouwen. Op tempo nul gaan je banden niet zo hard slijten uiteraard. Pas in ronde zes van negentien komt het bericht dat het veld weer los mag. Piastri krijgt dan meteen Sainz op visite, maar weet de Spanjaard nipt van het lijf te vechten.

Mid Race

Bij het ingaan van ronde 9 lijkt de balans richting de coureurs op de mediums te verschuiven. Piastri rijdt de snelste ronde van de race en Verstappen gaat makkelijk voorbij aan Leclerc voor P4. Een ronde later gaat Sainz voor de bijl en is Verstappen derde. Gasly wordt ingerekend door Hamilton en Alonso. Norris haalt op fraaie wijze Leclerc in. Het is best wel spannend. En dan komt de kablabber.

Hulkenberg probeert de op softs gestarte Ocon in te halen. De Fransman verdedigt zoals altijd met hand en tand zijn vrij kansloze positie. Perez denkt te kunnen profiteren en twee man in eens te pakken. Maar Ocon is waarschijnlijk daar niet van op de hoogte. Hij snijdt Hulkenberg de pas af, maar die kan nergens heen met Perez naast zich. Kablabber. Verstappen is daarmee dus officieel kampioen, ongeacht waar hij zelf eindigt. En we hebben de derde full safetycar te pakken.

Finish

Ingaan ronde 15 gaat het veld weer los. De softs vinden nog net een beetje extra pace ten opzichte van de koude mediums. Russel zit in de buurt van Piastri, Verstappen moet kortstondig een klein gaatje laten. Leclerc haalt Norris terug in en Gasly gaat voorbij aan Hamilton. Maar ja deze opleving kan niet lang duren. En inderdaad, in de volgende ronde gaat VER voorbij aan Russell. Gaat hij alsnog voor de zege in de laatste ronden? Norris gaat in ieder geval vast de twee Ferrari’s voorbij in vier bochten.

Maar Piastri is snel. Hij zet de snelste ronde neer. Verstappen verbetert die wel, maar niet met veel marge. Een ronde later herhaalt zich dit nog een keer. Het verschil blijft circa twee seconden. Hamilton pakt zijn oude vriend Alonso in voor P7 en dringt daarna aan bij de twee Ferrari’s. Russell heeft in twee rondes zes seconden verloren op Piastri.

Norris gaat in de laatste ronde voorbij aan Russell voor P3. Hamilton gaat juist de andere kant op en pakt de twee Ferrari’s in. Zo worden de Mercs vierde en vijfde. Maar het is Piastri die de Sprint pakt. Het is geen echte race op zondag, maar toch een mijlpaal voor McLaren en de rookie. Verstappen wordt kampioen met P2 vandaag. Maar McLaren dient zich met een dubbel podium aan als de nieuwe uitdager, net als bij de Grand Prix van Jerez in 1997. Omdat Leclerc een straf pakt van 5 seconden valt hij buiten de punten, schuift Albon op en grijpt Alonso nog een puntje.

Straatfeest!

Uitslag Sprint Qatar 2023

Piastri – McLaren VERSTAPPEN – Red Bull Norris – McLaren Russell – Mercedes Hamilton – Mercedes Sainz – Ferrari Albon – Williams Alonso – Aston Martin Leclerc – Ferrari (na straf) Gasly – Alpine Bottas – Alfa Romeo Tsunoda – Alpha Tauri Stroll – Aston Martin Magnussen – Haas F1 Zhou – Alfa Romeo

DNF

Ocon – Alpine

Perez – Red Bull

Hulkenberg – Haas F1

Sargeant – Williams

Lawson – Alpha Tauri