Dit is de goedkoopste groene Alpina van Marktplaats

Groen is in. Koop jij de goedkoopste groene Alpina van Marktplaats?

We moeten nog maar zien wat er van Alpina gaat worden nu het een divisie van BMW wordt. Misschien kan je op je toekomstige Neue Klasse premium Lavalina leder kopen als optie. Dat zou overigens wel welkom zijn naast het kippenleder en de Veganza-extravaganza. Maar ja, wat je natuurlijk echt wil is zo’n oude blepper met zespitter onder de kap.

Dat kan, als je opteert voor de goedkoopste groene Alpina van Marktplaats. Het is een 3-Serie van de E46 generatie. Om precies te zijn eentje van voor de Life Cycle Impulse. Dat betekent dus de mooiere koplampen met ’traanoogjes’ die doen denken aan oude ronde pitten. En de mooiere achterlichten zonder die gekke rechte balk erin. In dit geval is het nog een extra premium omdat de knippers amber zijn, in plaats van wit.

De E46 sedan is een bijzonder geslaagd ontwerp. Het is nu nog net ‘een oude BMW’. Maar in mijn ogen, gaat hij rap richting youngtimer/klassieker status. Zeker met zo’n gerse I6 onder de kap en (dus) een dubbel uitlaatje achter. Wat natuurlijk allebei zaken zijn die deze Alpina B3 3.3 ook heeft.

Onder de kap huist Alpina’s E4/4 motor. Echte kenners weten dat het daarbij in de basis gaat om de motor van de US Spec E36 M3. Deze had een gietijzeren blok dat sterker is en Alpina gebruikte als basis voor aanpassingen. Destijds behelsten deze nog niet alleen een chippie en een dikke turbo. De krukas, zuigers, cilinderkop, inlaat, uitlaat én ECU werden aangepast. Ook de oliepomp komt van de US Spec M3 en de radiator van de E46-jes die geleverd werden in hete landen. Echte premium dus nog.

Deze unit in Dunkelgrün metallic met gouden striping is origineel geleverd in het Alpina-gekke Japan. Hij is grotendeels origineel, hoewel er een Sony Apple Carplay/Android Audio systeem inzit (de originele radio is aanwezig). De verkoper meldt dat de auto in goede staat is, maar wel nog wat verbeteringen kan hebben hier en daar. Dat is wel eerlijk. De vraagprijs bedraagt 17.950 Euro. Niet mals, maar als we nog met brandstofauto’s mogen rijden in de toekomst, wellicht over 5-10 jaar een koopje. Koop dan?