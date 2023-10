Tesla ziet aantal afleveringen afnemen

Tesla heeft een mindere periode achter de rug als het gaat om het aantal afleveringen.

Kwartaal op kwartaal leek het steeds lekkerder te gaan met Tesla. De Amerikaanse autobouwer draaide geregeld aan de knoppen als het ging om de prijzen. Door prijsverlagingen pakte het merk weer een momentje en werd een Model 3 of Model Y aantrekkelijker. Dat trucje kun je natuurlijk niet eeuwig herhalen.

Tesla ziet het aantal afleveringen afnemen. Dat blijkt uit cijfers over het derde kwartaal van dit jaar. De Model 3 en Model Y zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor het leeuwendeel van de afleveringen. Niet zo gek, want de Model S en X gaan al een behoorlijke tijd mee. Bovendien zijn eerstgenoemde modellen een stuk betaalbaarder.

Tesla afleveringen Q3 2023

Van de Model 3 en Model Y wist Tesla gezamenlijk 416.800 auto’s af te leveren. Als je dan de 13.688 stuks ziet voor de Model S en Model X is dat maar een mager aantal. In totaal produceerde Tesla 430.488 auto’s in het derde kwartaal. Er werden 435.059 voertuigen afgeleverd.

Q2 2023

Daarmee heeft Tesla minder auto’s afgeleverd in vergelijking met het tweede kwartaal. Toen produceerde het merk 479.700 auto’s en leverden ze 466.140 nieuwe auto’s af. Daarmee komt er een einde aan een lang record. Q2 2023 was het vijfde kwartaal op rij dat Tesla meer auto’s afleverde dan het kwartaal ervoor. In Q3 kreeg het merk dit niet voor elkaar.

Op 18 oktober presenteert Tesla de volledige cijferrapportage over het derde kwartaal van dit jaar. Het merk zegt te kunnen verdedigen waarom de cijfers minder zijn in vergelijking met vorige kwartalen. Zo was er een tijdelijke productiestop om fabrieken een upgrade te geven. Met deze woorden in het achterhoofd zouden Q4 2023 en Q1 2024 betere cijfers moeten geven. Het volumedoel van 1,8 miljoen auto’s in 2023 is nog steeds hetzelfde.

Model Y best verkochte auto Nederland

Zoomen we lokaal in, dan heeft Tesla weer eens een mijlpaal te pakken in Nederland. De Model Y bleek de best verkochte auto in Nederland in september. Niet de best verkochte EV, maar de best verkochte auto!

Uit cijfers van BOVAG blijkt dat de Model Y goed was voor 1.791 verkopen, met een marktaandeel van 6 procent. Met afstand is de Tesla de best verkochte auto, want op twee staat de Volkswagen Polo met 872 verkopen. Hekkensluiter van de top drie is de Kia Niro met 794 verkopen.