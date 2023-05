Eerste EV in top 3 best verkochte auto is de Tesla Y

Knap gedaan! De eerste EV ooit in de top 3 van best verkochte auto’s wereldwijd is de Tesla Y.

Ze rammelen weleens en de afwerking is niet van Duitse kwaliteit. Maar goed, je krijgt er wel een behoorlijke elektrische auto voor terug. Dat vinden automobilisten ook, want we kopen massaal Tesla’s. En met name de Tesla Model Y.

Tesla Y in top 3 best verkochte auto’s

We hebben het hier over wereldwijde verkoopcijfers. De cijfers komen van dataleverancier Jato. Zij hebben hun jaarlijkse rapport gepubliceerd over het jaar 2022. Wat blijkt? Twee modellen van Tesla zien we terug in de top 10. De Model 3 is hekkensluiter geworden op plek tien met 482.000 verkochte exemplaren. De auto leed wel een verlies van 3 procent in de verkopen, maar bleef dus in de top tien.

Opmerkelijker is dat de Model Y op de derde plaats wist te eindigen. Er gingen 747.000 Y’tjes over de spreekwoordelijke toonbank en dat maakt de auto de eerste EV ooit die zo hoog eindigde.

Felipe Munoz is global analyst bij Jato en zegt hierover dat het een ‘historisch moment’ is. Dit omdat het een puur elektrisch voertuig is en dat de auto zo wel heel dichtbij de koppositie komt. Hierbij merkt hij nog op dat Tesla niet de goedkoopste auto’s maakt, maar dus wel de auto’s aan de man weet te brengen. Zeker in Europa, want daar staat de Model Y fier bovenaan in de verkopen.

Nummero uno

Er kan er maar een de winnaar zijn en dat is de Toyota RAV 4. Van deze auto werden er meer dan één miljoen verkocht. De nummer twee is Toyota Corolla, die bleef de Y voor met 245.000 meer verkochte exemplaren.

De top tien bestaat verder onder meer uit de Honda CR-V en de grote Ford F150 waar bijna elke Amerikaan in kachelt. De volledige lijst zie je hieronder.