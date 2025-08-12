Dat je het maar weet: bewaar altijd je onderhoudshistorie

Het klinkt als een open deur en is dat ook wel een beetje, maar zo veel geld kan het opleveren om je onderhoudshistorie goed te documenteren.

Stel je eens voor. Je hebt al jaren een alert aanstaan op Marktplaats voor een specifieke auto waar jij op zit te wachten. Je hebt al je eisen ingevuld, maar nog nooit beet gehad. En ineens: ping! Daar is ‘ie dan. De auto die aan al je eisen voldoet. Binnen budget. Je bent verliefd en je wil hem direct bekijken. Alles aan de auto klopt, de kleur, het interieur, de optielijst, de uitvoering: perfect! Alleen dan komt de vraag der vragen: mag ik even de onderhoudshistorie bekijken? En dan blijkt dat deze nooit is ingevuld en ook al zweert de verkoper dat ‘ie wel eens de olie heeft ververst: bewijs daarvan ontbreekt. De vraag aan jou: zou je de auto nog steeds kopen?

Onderhoudshistorie

Grote kans dat het antwoord ofwel ‘nee’ is, of heel misschien ja met de kanttekening dat je er flink veel geld vanaf weet te krijgen vanwege dit feit. Toch is het heel simpel: je wil die zekerheid. Auto’s hebben veel slijtageonderdelen en dat wil je gewoon helder hebben zodat je weet hoe lang je het nog doet voordat jij alles moet vervangen. Dit zou een perfect bruggetje zijn naar een advertentie voor een bepaald bedrijf uit Letland dat op vrijwel elk automotive YouTube-kanaal adverteert met een perfect inzicht voor historie van je auto. Dat hebben we niet voor je, maar wel een onderzoek van Looping, een bedrijf dat helpt met jouw auto doorverkopen.

Zo veel geld scheelt goede onderhoudshistorie

Van zo’n 10.000 auto’s die door hun zijn verkocht, zijn de kosten bijgehouden. En toen is gefilterd op onderhoudshistorie. Kijk, dat je meer knaken vangt voor een bewezen onderhouden auto, dat is logisch en behoeft geen onderzoek. De getallen zelf schetsen een beter beeld. Voor een auto mét ingevulde boekjes werd gemiddeld 8.363 euro gevangen. Auto’s zonder boekjes waren gemiddeld goed voor 5.250 euro. Kortom: 3.113 euro verschil en dat op bedragen van gemiddeld onder de 10.000 euro. Vraag dus altijd om de factuur bij je garage.

En als je toch bezig bent…

Ja, het is een ietwat open deur dat een auto mét onderhoudshistorie meer waard is dan eentje zonder. Maar de precieze impact is toch wel groot. Soms zijn dingen niet perse nieuwe informatie maar wel een mooie reminder. En daarover gesproken: de cijfers van Looping onthullen ook een prijsafname van 2.000 euro als er is gerookt in de auto. Mocht je dus een stokkie willen paffen, is het aan te raden om dat buiten de auto te doen. Niet-rokersauto’s scoren immers ook beter bij het gros van de kopers.

Kortom: zaken die je auto aantrekkelijker maken voor meer mensen, leveren meer geld op. Duh. Dat onderhoudshistorie kan zorgen voor bijna zestig procent meer geld bij de verkoop, da’s wel een mooie reminder. Altijd je stempels halen, dus. Of, we moeten immers met de tijd mee, altijd alles digitaal laten registreren in het systeem van de auto. Maar het bij Arie op de hoek laten doen en vervolgens daar geen bewijs van leveren, da’s een duur grapje.