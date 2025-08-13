Opel komt met hete verrassing op de IAA

Gaat die hot hatch er dan toch komen?

Vorige maand onthulde Opel hun snelste straatauto van dit moment: de Mokka GSE. We vroegen ons wel af waarom de Mokka een GSE-behandeling krijgt en de Corsa niet? Misschien gaan we daar tijdens de IAA in München antwoord op krijgen, want Opel gaat daar iets onthullen met een GSE-logo.

We krijgen nu de eerste teasers te zien, gek genoeg via Vauxhall en niet via Opel. Op de plaatjes zien we ook Vauxhall-logo’s. Toch verwachten we dat er in München gewoon een Opel zal staan. Het zal heel raar zijn als ze de Britse versie op een Duitse beurs zetten, nietwaar?

Het gaat om een sportieve concept car, die volgens Opel Vauxhall heel erg thuis is op het circuit. Zo heeft de auto een lichtgewicht bestuurdersstoel (over de passagiersstoel wordt niet gesproken) en een rolkooi.

Dit zijn vooral de concept car-fratsen, maar vermoedelijk is dit een voorbode voor iets concreets: een nieuwe Opel Corsa GSE. Die zal dan gebaseerd zijn op de nieuwe generatie Corsa. Dat verklaart waarom Opel nu eerst de Mokka GSE uitbrengt. Waarschijnlijk is deze concept car ook meteen een voorproefje voor de nieuwe Corsa, waar we überhaupt nog niks van gezien hebben.

Qua design borduurt de concept car voort op de Experimental concept, die we 2 jaar geleden te zien kregen op de IAA. Zo zien we de ‘Compass’-verlichting terug op de neus, met dagrijverlichting in vier richtingen Het lijkt er dus op dat de Corsa deze nieuwe designtaal krijgt.

Het is nog even speculeren, maar over een kleine maand weten we als het goed is meer. Dan zijn we in München en kunnen we alles te weten komen over de plannen van Opel.