Deze Toyota Mirai haalde een praktijkrange van 1.300 km

Range anxiety, wat is dat?

De EV’s nemen langzaam maar zeker de wereld over, maar intussen is de waterstofauto ook nog niet dood. Er zijn bijvoorbeeld de Hyundai Nexo, de compleet nieuwe Toyota Mirai en… Oké, dat was het.

Met het opnoemen van waterstofauto’s ben je snel klaar, maar over de voor- en nadelen ten opzichte van EV’s kunnen boeken vol geschreven worden. Feit is in ieder geval dat je in een Mirai niet snel last hebt van range anxiety.

Dat onderstreept Toyota nu nog maar eens. Eerder werd er al meer dan 1.000 km op één tank gereden met een Mirai, een primeur voor een waterstofauto. Nu is er echter iemand die het nog eens dunnetjes over heeft gedaan. Records zijn er tenslotte om verbroken te worden.

Wayne Gerdes is professioneel hypermiler (ja, die bestaan blijkbaar) en laat zien dat er nog veel meer in zit. Hij reed namelijk 1.360 km op één tank. Dat is meer dan het dubbele van de fabrieksopgave van 650 km.

De recordpoging vond plaats in Californië, met een gewone Toyota Mirai zoals je die in de showroom aantreft. Omdat 1.360 km toch wat veel is voor één dag werd de recordpoging uitgesmeerd over twee dagen. Daarbij is er niet stiekem ’s nachts getankt, want de tankklep was verzegeld door iemand van Guinness World Records. Het gaat hier dus niet puur om een claim van Toyota, maar om een officieel wereldrecord.

Overigens ligt het officiële wereldrecord voor BEV’s nog wel een stukje hoger. In 2017 werd er namelijk 1.609 km afgelegd op één accu. Dit was echter niet met een productieauto, maar met een omgebouwde BMW 528i. Iets relevanter wellicht is de claim van de Italiaanse club van Tesla-eigenaren, die beweren dat ze in een Model S 1.078 km hebben afgelegd op één lading.