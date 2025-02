Topstuk van Bonhams-veiling staat gewoon op Nederlands kenteken

Van deze auto is er maar eentje, en die staat op Nederlands kenteken.

Het afgelopen weekend werd een van de duurste auto’s ooit geveild, maar komend weekend staat er weer een leuke veiling op de planning. Tijdens Retromobile in Parijs vind ‘Les Grand Marques du Monde à Paris’-veiling van Bonhams plaats. Een van de meest bijzondere auto’s van deze veiling – een one-off raceauto – staat interessant genoeg gewoon op Nederlands kenteken.

Het betreft een zeer obscure Fransoos uit 1954, genaamd de Autobleu 750 MM. Autobleu maakte in eerste instantie naam met hun onderdelen voor de Renault 4CV. In 1953 kwamen ze met een compleet nieuwe carrosserie voor de 4CV en werden ze dus een coachbuilder.

Autobleu heeft ook één racewagen gebouwd, en dat is dus deze 750 MM. De link met Renault is nog steeds aanwezig, want de auto wordt aangedreven door de motor uit de 4CV. De viercilinder is wel opgeboord naar 950 cc en getuned door Porsche. Dit resulteerde in 70 pk, waar de 4CV slechts rond de 20 pk had.

De letters MM verwijzen naar de fameuze Italiaanse race: de auto was gebouwd voor de Mille Miglia van 1954. Dat was helaas geen succes, want de Autobleu kreeg een ongeluk. In 1955 nam de auto wederom deel, maar werd om onbekende redenen ook de finish niet gehaald.

Uiteindelijk is deze auto in Nederland terecht gekomen. De eigenaar heeft de Autobleu volledig laten restaureren bij MCW Van der Meij in Putten, waar zo’n €100.000 mee gemoeid was. De auto heeft verder niet stilgestaan: deze veteraan heeft de afgelopen jaren herhaaldelijk deelgenomen aan de Mille Miglia, mét Nederlands kenteken.

Dit unieke stukje autohistorie wordt dus deze week geveild in Parijs. Met een Ferrari- of Mercedes-logo was deze auto ongetwijfeld miljoenen waard geweest, maar Bonhams verwacht nu dat de auto goed is voor een bescheiden €325.000 á €425.000.