KIA EV3 test – jouw volgende EV…

Nog een elektrische SUV voor het Koreaanse Kia en weer één die vermoedelijk hoge ogen gaat gooien.

De naamgeving EV3 is weinig creatief, maar maakt wel duidelijk dat deze nieuwe elektrische crossover duidelijk onder de Kia EV6 en EV9 wordt gepositioneerd. Ze zijn wel alle drie op hetzelfde platform gebaseerd, het Electric Global Modular Platform (E-GMP). Het is accutechniek van de vierde generatie, maar er zijn ook wel duidelijk verschillen tussen het drietal.

De EV6 en EV9 hebben een accu die op 800 volt werkt, de EV3 moet het doen met de meer eenvoudige (en dus voordeligere) 400 volt techniek. Dat betekent dat hij het razendsnel opladen aan zijn grote broers overlaat. De beide versies van de EV3 halen een bescheiden 102 tot 148 kW aan de DC snellaadpaal. Het is jammer, maar uit kostenoogpunt begrijpelijk

Meer dan 600 kilometer range voor de EV3

Gezien de vanfprijs van 37 mille is dat absoluut indrukwekkend, maar die mooie range geldt (natuurlijk) alleen voor het grote accupakket. Het kleinere accupakket in de EV3 Standard Range heeft op zich al een nette capaciteit van 58,3 kWh, waarmee 429 km WLTP te halen is. Overigens is het trekgewicht van deze versie 300kg en de maximum snellaadsnelheid 102 kW.

De Long Range doet dat allemaal beter, het trekgewicht gaat omhoog naar 1.000 kg en snelladen kan tot 128 kW. Nog belangrijker is het best forse, 81,4 kWh grote accupakket daarme komt de range op 605 km.

In de zomer moet 400 km makkelijk te doen zijn, dikke prima dus. Het snelladen is iets minder indrukwekkend: reken op een half uur voor de benchmark 10 tot 80%. De EV3 heeft een (goedkopere) 400v architectuur, dus haalt duidelijk mindere waardes dan de grotere broers met 800v accu.

Interieur KIA EV3

Een ander kostendingetje: de EV3 heeft geen warmtepomp, dus de winteractieradius kan wellicht wat tegenvallen. Gelukkig is er verder weinig te klagen. De KIA EV3 oogt van buiten wellicht niet zo groot, maar is binnenin op zich ruim genoeg.

In de kofferbak 460l en frunk 25l wordt het wellicht proppen voor de zomervakantie met het gezin, maar er kan meer mee dan alleen een paar bikini’s. Verder weet KIA een goede balans te vinden tussen touchscreens en knoppen.

Zelf rept KIA over een 29″ panorama display, maar dat is opgebouwd uit drie losse schermen. Het 12,3-inch infotainment touchscreen wordt gecombineerd met een 5-inch touchscreen voor de klimaatregeling en een 12,3-inch instrumentencluster.

Qua motorisering is er voorlopig geen keuze. De voorwielen worden aangedreven door een 204pk/ 283Nm sterke elektromotor. Daarmee sprint de KIA EV3 in 7.5s naar de honderd en haalt 170 km/u. We zijn inmiddels een beetje verziekt dat we dan niet eens zo snel meer vinden, maar dat komt door al die andere EV’s waarmee het fijn stoplicht sprinten is.

Prijs en conclusie KIA EV3 test

De vanafprijs van de KIA EV3 is een scherpe 36.995 euro, de Long Range vraagt een stevigere investering van 41.495 euro. Die versie lijkt te prefereren, met niet alleen meer range, maar ook wat andere upgrades. Mocht je helemaal losgaan, dan kom je op de totaalprijs van de testauto: € 49.195,00.

Er komt eindelijk wat meer keuze in compacte EV’s. Vermoedelijk gaan de iets stoerder ogende Skoda Elroq en de KIA EV3 strijden om de topplekken in de verkooplijsten van 2025. Ruimte, range en kwaliteit, dat koop je met de KIA EV3.