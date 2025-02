Op deze Mercedes is €51 miljoen winst (!) gemaakt

Kijk, dat is een lekkere restwaarde.

Het waren altijd Ferrari’s die de meest krankzinnige bedragen opbrachten op veilingen, maar tegenwoordig spant Mercedes de kroon. In 2023 werd de 300 SLR Uhlenhaut Coupé geveild voor het astronomische bedrag van 135 miljoen euro. En dit weekend werd er weer een Mercedes geveild voor een leuk bedragje.

Deze auto is net een jaartje ouder dan de Uhlenhaut Coupé: het betreft een W196 R ‘Streamliner’ uit 1954. Dit was de eerste Formule 1-auto van Mercedes, bestuurd door legendes Juan Manuel Fangio en Stirling Moss.

Het Streamliner-gedeelte slaat op het feit dat deze W196 geen ‘open wheel racer’ is. In plaats van een sigaarvorm heeft deze auto een schitterende gestroomlijnde carrosserie. In deze hoedanigheid heeft de W196 maar aan vier Grand Prix deelgenomen.

Deze specifieke auto begon zijn leven wel als een open wheel-auto. Hiermee won Fangio in 1955 de Grand Prix van Buenos Aires. Vervolgens kreeg de auto later dat jaar zijn huidige Streamliner-koetswerk aangemeten.

Bij deze bijzondere racewagen hoort ook een bijzondere motor, namelijk een 2,5 liter acht-in-lijn. Dat is eigenlijk een vooroorlogse motorconfiguratie. Samen met de 300 SLR behoort de W196 tot de laatste auto’s met een acht-in-lijn.

Deze auto is dit weekend geveild, door RM Sotheby’s. Het was voor het eerst dat er een W196 Streamliner wordt aangeboden, dus de opbrengst was nog een verrasing. Toch had Sotheby’s het aardig ingeschat. Ze rekenenden op meer dan €50 miljoen en de auto is uiteindelijk geveild voor €51,2 miljoen. Daarmee is het de op één na de duurste auto ooit geveild.

De auto was afkomstig van het Indiana Motor Speedway Museum, die de auto sinds 1965 in hun collectie had. Het is ook nog wel even leuk om te vermelden wat zij er destijds voor betaald hadden: helemaal niks. Zij hadden de auto cadeau gekregen van Mercedes. De opbrengst van €51,2 miljoen is dus pure winst, alhoewel er natuurlijk ook een deel voor RM Sotheby’s is.