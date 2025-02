Ferrari met widebody en ducktail is schandalig dik

Deze Ferrari is fout, maar stiekem toch ook wel heel lekker.

Een Ferrari F40 modificeren ligt uiterst gevoelig, maar dat geldt wat minder voor een Ferrari 296. Dit is een auto die gewoon in grote aantallen verkocht wordt. Relatief gezien dan. Er werden vorig jaar 31 gloednieuwe exemplaren op Nederlands kenteken gezet.

Je bent dus niet de enige met een Ferrari 296, maar gelukkig is er Novitec. Zij presenteerden vorig jaar de 296 Novitec N-Largo, met een kneiterdikke widebody. Helaas werden er daar maar 15 van gebouwd.

Nu krijg je echter een herkansing: Novitec presenteert de 296 GTS N-Largo, op basis van de cabrio dus. Hier worden er nog eens 15 van gemaakt. De bodykit is grotendeels hetzelfde, maar eigenlijk is deze GTS nog dikker. Deze heeft namelijk een ducktail in plaats van een losse achtervleugel.

De carbon frunk vinden we dan weer iets minder, maar dat is gelukkig optioneel. Overigens is de hele bodykit gemaakt van carbon, alleen je kunt dus kiezen of het gespoten wordt. Met de widebody – ontworpen door Strosek – is de 296 maar liefst 12 centimeter breder dan standaard.

Novitec legt de 296 ook 35 millimeter dichter het asfalt. Gelukkig kunnen ze desgewenst ook een front lift systeem installeren. Bij 80 km/u gaat de neus vanzelf weer naar beneden, of eerder met een druk op de knop.

Het oor wil ook wat, dus Novitec heeft tevens een nieuw uitlaatsysteem voor de 296. Je hebt de keuze uit roestvrijstaal en Inconel. Met de Novitec-uitlaat klinkt de auto verdraaid goed voor een V6 (zie video). In combinatie met nieuwe turbo inlaten en een nieuwe katalysator levert dit ook 38 pk extra op. Maar dat is bijzaak, want de 296 heeft al zat vermogen, met 830 pk.