Topversie van een absolute topauto kan van jou zijn

De Mercedes E500 Limited is een heerlijk stukje geschiedenis van zowel Mercedes als Porsche en hij kan van jou zijn!

Het is nu lastig om je voor te stellen, maar Porsche verkeerde nog niet heel lang geleden in nogal zwaar weer. Je weet wel, in de tijd voor de eerste Boxster en Cayenne, die uiteindelijk voor de redding hebben gezorgd. Daarvoor moest Porsche het hebben van ietwat obscure samenwerkingsprojecten met andere fabrikanten. De bekendste voorbeelden daarvan zijn hulp van Audi om de Audi RS2 Avant samen te ontwikkelen en de Mercedes 500E (W124).

Mercedes 500E

Waar de Audi RS2 Avant vol zit met Porsche-onderdelen, zou je het bij de Mercedes 500E niet eens merken als je het niet wist. Het is namelijk een Mercedes-motor (M119 V8) in een Mercedes-koets. Porsche hielp met het ontwikkelen en het bouwen van de auto in hun fabriek. Dat hielp Mercedes om een topversie van de E-Klasse te hebben en Porsche om wat geld in het laatje te krijgen. Het resultaat is een bloedgave 326 pk sterke Mercedes-sedan, een absoluut topstuk van de W124-generatie.

Mercedes E500 Limited

Tenminste, er kwam nog een E60 AMG waar AMG hun plasje over mocht doen (met 381 pk) en bij een kleine facelift dan wel Modelpflege in 1994 veranderde de 500E een klein beetje om nog een soort topmodel te creëren. Ten eerste werd de naam nu E500 en werden de bumpers meegespoten. De knipperlichten kregen zowel voor als achter doorzichtig glas in plaats van oranje om de styling wat meer up to date te maken. En de auto kreeg de 17 inch velgen van de Mercedes 190E Evo II mee. Eigenlijk was de 500E leuker voor het sleepereffect, maar de visuele upgrades kwamen de E500 zeker ten goede. Da’s wel bijzonder, want Mercedes moest de motor een klein beetje onderdrukken voor de E500 naar 320 pk. Nog steeds meer dan genoeg, lijkt ons.

Te koop

Van de iets meer dan 10.000 500E’s die ooit gebouwd zijn, waren naar verluidt maar 950 stuks een Mercedes E500 Limited. Aardig zeldzaam, dus moet je goed opletten als er eentje te koop komt. Dat moment is nu. Dit exemplaar in één van de twee beschikbare kleuren (zilver en zwart) staat te koop.

De Mercedes E500 Limited was er alleen in 1994 en dus is deze 29 jaar oude Mercedes al weer een gezond aantal jaartjes oud. Bovendien is er in de eerste jaren mee gereden alsof het niks speciaals was, en pas recent heeft een verzamelaar zich erover ontfermd. Toch is de auto om door een ringetje te halen en de kilometerstand is met iets meer dan 97.000 kilometer prima.

Kopen

Helaas zijn 500E’s tegenwoordig aardig aan de prijs en de Mercedes E500 Limited is geen uitzondering. Deze Limited staat in het Verenigd Koninkrijk en daar wil de verkopende partij er nog 64.995 pond (73.446 euro) voor hebben. Maar dan heb je wel een heerlijke sedan uit vervlogen tijden. Kopen kan op de advertentie van de E500 Limited.