Stijlvolle supercar voor 125K – AB Advies

Een stijlvolle supercar voor 125 mille. Wat moet je dan eigenlijk kiezen?

Dat we oud worden, realiseerden wij ons met het de komende aanvraag van Carl. Hij is namelijk al 15 jaar fervent volger van Autoblog. En ja, Autoblog bestaat alweer bijna 20 jaar. Ja, 20. Het gaat hard! Waar wij artikelen schrijven over auto’s, heeft Carl wat harder en slimmer gewerkt.

Na 15 jaar werken heeft hij het namelijk voor elkaar dat hij eindelijk een bijzonder leuke auto kan kopen. Gefeliciteerd! Natuurlijk is het voorwerk, het internet afstruinen en auto’s kijken bijna net zo leuk als het kopen en rijden zelf. Hij zoekt een stijlvolle supercar. Dus iets met een beetje beleving en emotie, maar geen heftig bespoilerde tuning-special of trackdayspeeltje.

Stijlvolle supercar

Op dit moment heeft Carl al een flinke garage met vervoersmiddelen:

BMW iX ’22

BMW iX1 ’23

Mercedes-Benz Vito Lang Dubbelcabine ’22

VW Kever Ragtop ’74

VW T1 “Samba” ’72

Chamonix 356 Speedster ’22

BMW GS1250 Adventure ’22

Aprilia RSV 1000R Factory Bol d’Or ’07

Dacuati 749 Xerox ’96

Allereerst: dat is een toffe verzameling! Daar mist er eentje bij en dat is dus een stijlvolle supercar. Carl heeft zo’n 125 mille te spenderen aan een nieuwe gebruikte auto. Ja, sowieso gebruikt, dus we kunnen op Marktplaats gaan zoeken! Ten eerste omdat je voor 125 mille nieuw tegenwoordig niet zoveel meer hebt. Dat niet alleen, hij zoekt iets dat ook een verstandige investering is.

De wensen en eisen voor een stijlvolle supercar kun je hier lezen:

Huidige / vorige auto’s: BMW iX (zie tekst) Koop / lease: Koop Budget: € 125.000 Jaarkilometrage: 10.000 Brandstofvoorkeur: Benzine Reden aanschaf andere auto: Investering / Jongensdroom Gezinssamenstelling: Getrouwd – 2 kinderen (9-7) Voorkeursmerken / modellen: Ferrari F430 No-go merken / modellen: Auto’s zonder ziel

Disclaimer: kies vooral wat je leuk vindt. Een goede investering doen is mooi meegenomen, maar veel lol met je aanschaf misschien nog wel veel meer. En onthoud: zolang je ‘m niet verkoopt is er ook geen afschrijving!

Mercedes-AMG GT S (C190)

€ 108.500

2017

100.000 km

Oef, dit is een lastige. De Mercedes-AMG GT is namelijk een auto die op de scheidslijn zit van stijlvol en fout. In vergelijking met een 911 is het wel een meer bijzondere auto, ondanks het gebrek aan een Porsche-badge. De lange neus, die fraaie achterzijde: dit is een bijzonder gave auto. Voor het stijlvolle effect: probeer geel, rood en andere felle tinten te vermijden. Echter, zoek wel iets met een aparte exterieur- en/of interieurkleur.

De AMG GT zonder S is al snel zat, maar de meeste exemplaren zijn een ’S’. Dan heb je 510 pk en 700 Nm. Qua rijden zit het tussen en GT en een 911 in. In alle opzichten is het meer een sensatie c.q. beleving om in de AMG GT te rijden in plaats van een 911. Qua restwaarde denken we dat deze nog een beetje zal afschrijven. Een speciale GT R of GT C is aanzienlijk duurder en niet meer stijlvol.

Porsche 911 Carrera GTS (991)

€ 119.500

2015

50.000 km

Je kan ook een Porsche 911 kopen. Het is een nogal saaie keuze. Want tussen al deze mooie auto’s heb je een redelijke middle of the range pre-facelift 991 GTS. Het is de laatste 911 met atmosferische motor. Maar om eerlijk te zijn: niet doen. Ondanks dat het een heel erg goede auto is, is ‘ie enorm saai en krijg je niet echt veel waar voor je geld.

Een nieuwe 718 GTS (ook met een atmosferische zescilinder) is een klein beetje duurder. De GTS is nog wel een beetje een stijlvolle 911, voor zover dat mogelijk is. Als je de tofst rijdende 911 wil en looks je niet uitmaken, ga op zoek naar het mooiste exemplaar qua 911 GT3 van de 997-generatie, dat is peak-911. En ook geen slechte investering. Alleen in de verste verte niet stijlvol te noemen.

Maserati GranTurismo Sport (M145)

€ 105.000

2018

30.000 km

Als het om stijl gaat, scoort een Maserati een stuk hoger dan een Mercedes-AMG. De GranTurismo is een bijzonder fraaie coupé, wellicht dat Maserati niet al te veel afwijkt van de auto. Normaliter zijn Maserati’s niet echt waardevast, kijkt maar naar de prijzen van 3200GT’s, Ghibli’s, Gransports en vroege Quattroportes. Echter, voor de latere Quatroportes en de Gran Turismo’s schijnt er een grotere markt te zijn.

Zorg er in elk geval dat je een bijzonder uitvoering hebt in een aparte kleurstelling of met afwijkende hardware, dat levert namelijk altijd extra geld op. Het hoogtepunt van de GranTurismo is de motor, want die atmosferische V8 geeft de auto een extra dimensie. De latere modellen zijn erg zeldzaam, dus uiteindelijk zal het met de restwaarde wel goed zitten. Alleen is ie nu nog te jong om volgend jaar met winst te kunnen verkopen.

Aston Martin V12 Vantage

€ 122.000 (Duitsland, handelaar)

2013

20.000 km

In principe is een Aston Martin niet een goede belegging, want de meeste exemplaren willen flink afschrijven. Het zijn ook vaak min of meer dezelfde auto’s met een iets andere badge (DB9, DBS, Virage, Vanquish). Daarom adviseren wij vandaag de Aston Martin V12 Vantage. Nee, dat is niet de meest stijlvolle Aston Martin (dat is de Virage).

Maar waarschijnlijk wel de versie die het meest gaat toenemen in waarde. Of in elk geval minder hard afschrijven. In dit geval heb je de dikke V12-motor in het chassis van de kleine Vantage. Ga niet voor de S, maar het gewone type. Die heeft namelijk de handbak. En met 510 pk heb je voldoende vermogen om jezelf te vermaken. Ook is de versie met handbak beduidend waardevaster.

Ferrari 612 Scaglietti HGTS (F-137)

€ 119.000 (Duitsland)

2008

25.000 km

Zelf noemde je de Ferrari F430. Ondanks dat dat misschien de meest perfecte instap-Ferrari is, is het niet de meest stijlvolle Ferrari. Die eer gaat, wat ondergetekende betreft, namelijk naar de Ferrari 612 Scaglietti. Het is een auto die even moet groeien voordat je ‘m kan waarderen. Wat heel erg helpt is een fraaie kleur (geen felle tinten) en een setje goede 20 inch wielen. Het HGTS-pakket maakt de auto een stuk sportiever dan standaard.

Nu is de Scaglietti standaard zeker niet week te nemen, maar de HGTS biedt een hoop scherpte extra zonder dat het teveel ten koste gaat van het comfort. Het hoogtepunt is die V12. Het is een van de laatste Ferrari’s met de klassieke Colombo V12. Met 540 pk is het geen racemonster, maar vergeet niet dat deze auto alsnog met gemak 320 km/u haalt. Je zult het wel moeten doen met de F1-bak, de handbak is zeldzaam en extreem kostbaar. Zó slecht is de F1 in de 612 Scaglietti namelijk niet. Qua restwaarde lijken ze een klein beetje in de lift te zitten. Zeker nette exemplaren met weinig kilometers en het HGTS-pakket.

YOLO: Bentley Continental R Mulliner

€ 124.500

2000

130.000 km

Als je iets zoekt dat stijlvol is, kijk dan niet verder. We zaten even te kijken naar een Bentley Continental GT. Daar zijn ook bijzondere uitvoeringen van. Het probleem is dat ze zakken in prijs en best wel hard ook. De Continental R Mulliner is echter nog een echt handgebouwde Bentley met ouderwets hopeloos vakwerk. Je hebt namelijk overal leer, aluminium, chroom, hout, nog meer hout en ontiegelijk veel klokken. Wat ook leuk is, voor een luxe auto is het echt een beleving om er in te rijden.

Er zijn maar een paar versnellingen, maar deze benzinemotor levert meer dan 800 Nm aan koppel! Zonder dat je meteen als een idioot deelneemt aan het verkeer, ben je toch heerlijk aan het autorijden. De kosten om het allemaal rijdend te houden zijn uiteraard niet mals. Maar zelfs in een gezelschap waar auto’s veel verbruiken, is dit een uitzondering.

Extra YOLO: McLaren MP4-12C

€ 104.500

2012

60.000 km

En nog maar een laatste Yolo. Ja, we weten het. Dit is geen Ferrari. En het is geen stijlvolle auto. Maar zover mogelijk met supercars, is de McLaren MP4-12C bijzonder stijlvol. We gaan niet zeggen dat je incognito door het leven kan in een MP4, maar in vergelijking met een Lamborghini of zo blijf je redelijk onder de radar. Het mooie is dat je voor relatief weinig geld namelijk een volbloed supercar hebt.

Eentje met 600 pk, vleugeldeuren, een middenmotor en koolstofvezel chassis. McLarens zijn duidelijk minder geliefd dat Ferrari’s, maar als occasion-koper kun je daar voordeel mee doen. Qua restwaarde, zoek een bijzondere uitvoering met zoveel mogelijk MSO-goodies. Daarbij kunnen we ons ook niet veel voorstellen dat ‘ie nog verder gaat zakken. Toch?

Conclusie:

Het is nog een hele zoektocht! De combinatie ‘stijlvol’ en ‘waardestijging’ is een lastige. In de meeste gevallen zijn juist niet de stijlvolle auto een slimme investering. De lichtgewicht bespoilerde modellen moet je dan hebben. Dat gezegd hebbende, de Ferrari 612 Scaglietti sluit goed aan op de wensen en eisen voor een stijlvolle supercar. Zelf zouden we gaan kijken naar die Aston Martin. Dat is Rico Verhoeven in het pak van James Bond.

