Ferrari is het niet eens met de spiegels van Mercedes

Ferrari zou het eens een keertje wél eens zijn met de spiegels van Mercedes… Pfff.

Het nieuwe Formule 1-seizoen is nog niet begonnen of Ferrari is alweer begonnen met zeuren. Dit keer richt de Italiaanse renstal zich op de spiegels van Mercedes. Ferrari wil dat de FIA daar eens goed naar kijkt, want misschien halen de Duitsers er wel voordeel uit. En dat moeten we niet willen met z’n allen natuurlijk.

Het gaat natuurlijk om de revolutionaire manier waarop de spiegels van Mercedes op de body van de nieuwe auto zijn gemonteerd. Het team zou aerodynamisch voordeel uit het ontwerp halen en dat is volgens de reglementen niet toegestaan. Zegt Ferrari althans.

Want er is al over het ontwerp gesproken door een commissie de bepaalt of dit soort trucjes voordeel geven en die zeiden dat het allemaal hartstikke legaal is. Maar daar blijkt het Ferrari eigenlijk helemaal niet om te gaan…

Ferrari mocht niet, dan Mercedes ook niet

Ferrari liet bij monde van teambaas Mattia Binotto weten dat de situatie ze behoorlijk doet denken aan die van 4 jaar terug. Toen had Ferrari hun spiegels geïntegreerd in de toen nieuwe Halo en al was ook dat legaal, na twee races zorgde een regelwijziging ervoor dat die spiegels er alsnog af moesten.

Voor Binotto is dat het waar de schoen wringt. Gelijke monniken, gelijke (spiegel)kappen, vindt hij. Dat de plaatsing van de spiegels op de Mercedes op dit moment legaal is, doet daar niets vanaf, aldus de bebrilde teambaas.

Voordeel slechts ‘incidenteel’ toegestaan

Hoe het nu echt zit met de aerodynamische voordelen die de spiegels van Mercedes wel of niet opleveren, is als volgt. Volgens de FIA dienen spiegels simpel gezegd om door naar achteren te kijken. Mocht er toch een aerodynamisch voordeel door behaald worden, dan mag dat slechts incidenteel zijn.

Met andere woorden, de spiegels mogen niet de gehele race voordeel opleveren, maar bijvoorbeeld alleen bij een doordraaiende linkerbocht die genomen wordt met 163 kilometer per uur op een nat wegdek, met de zon op de rechterflank en Lance Stroll vlak voor je. Dán mag het wel.

Binotto wil nu graag van de FIA weten of bovenstaand voorbeeld nu echt het enige geval is waarop het voordeel behaald mag worden, of dat er meer gevallen zijn. Of de gesprekken met de FIA iets gaan opleveren, weet Ferrari nog niet. In elk geval is het volgens de Italiaanse renstal goed dat het wel wordt aangehaald.

Want eerlijk duurt het langst. Aldus Ferrari…