Peperdure Audi RS6 kopt boom onder verdachte omstandigheden

Geen schadeformulier werd ingevuld bij deze Audi RS6 (C8) crash met een boom. Vraagtekens alom.

Na een peperdure Maserati (die achteraf niet zo peperduur bleek te zijn) is ook een peperdure Audi RS6 onder verdachte omstandigheden gecrasht. Afgelopen paasweekend waren boefjes er maar weer druk mee, zo blijkt.

De Audi RS6 crash vond plaats rondom de klok van 9 gisteravond op de Rijksstraatweg in Arcen. Dat is in de provincie Limburg. De stationwagen klapte door onbekende reden op een boom en liep daarbij flinke schade op.

De hulpdiensten, waaronder politie en ambulance, werden gewaarschuwd. Eenmaal ter plaatse kon de ambulance weinig betekenen voor de inzittenden. Die waren namelijk niet aanwezig. Volgens getuigen kozen twee personen het hazenpad op zoek naar eitjes na de crash. Het is overduidelijk dat hier iets niet in de haak is.

Het gaat hier om het huidige type Audi RS6 met een nieuwwaarde van bijna 200.000 euro. De impact voor de boom kwam van de rechterachterkant. Daar is ook de meeste schade aan de Audi ontstaan. Het rechterachterwiel is afgebroken, inclusief een flinke deuk in het portier. Tevens zijn de airbags gesprongen. Misschien waren de inzittenden wel zo geschrokken dat ze spontaan gingen rennen. De arme drommels.

De politie zal onderzoek doen naar de toedracht. Iemand nog een Audi RS6 C8 kwijt?

Bron: Keistadnieuws