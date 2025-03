Toyota Corolla (E210) 2019 – heden occasion aankoopadvies

Alle ins en out vertellen we je in het occasion aankoopadvies van de Toyota Corolla (E210) 2019- heden.

Vandaag in ons occasion aankoopadvies de meest verkochte auto ooit. We geven je namelijk aankoopadvies voor de Toyota Corolla. Sinds de introductie van de Corolla in 1966 zijn er namelijk meer dan 50 miljoen stuks van verkocht. Op de verkoopstaatjes stond sinds 1974 eigenlijk bijna altijd de Corolla steevast bovenaan, al is de laatste jaren daar de klad wel een beetje in gekomen met het succes van Tesla, van Ome Elon. Al doet hij er zelf alles aan om dat succes wat terug te laten lopen.

Nou kijken we vandaag naar de Toyota Corolla van de twaalfde generatie, ofwel de E210 of E21. Die kwam in 2019 naar Europa, waar we het even een tijdje zonder Corolla moesten doen. Wij hadden hier namelijk van 2007 tot 2019 geen Corolla, maar een Auris. In de rest van de wereld is er altijd een Corolla geweest.

In 2019 dus de terugkeer van de Corolla in Europa en dus ook in Nederland. Hij kwam er als Hatchback, Sedan en Touring Sports. Die Sedan werd voor onze markt gebouwd in Turkije en de Hatchback en de Touring Sports komen uit de fabriek in Engeland. De neus van de Sedan wijkt ook af van de neus van de andere uitvoeringen.

Wie Toyota zegt, zegt hybride. Waar de Auris te krijgen was met de bekende aandrijflijn uit de Prius, de 1.8, kwam de Corolla in 2019 voor het eerst in twee hybride uitvoeringen. De 122 pk sterke 1.8 en de 180 pk sterke 2.0 liter hybride aandrijflijn. Verder was de auto tot 2022 te krijgen met een 115 pk sterke niet hybride 1.2 turbo. De Sedan was er in ons land echter alleen als 1.8 hybride. Die 1.8 hybride is gekoppeld aan een Lithium-ion batterij, de 2.0 hybride aan een nikkel metaal hydride batterij. Vanaf 2021 is de Touring Sports in de 1.8 Hybrid overigens ook bij Suzuki te koop onder de naam Swace.

Na de facelift van 2023 is het motoren aanbod iets aangepast. De 1.2 Turbo is dus helemaal verdwenen en de naamgeving en vermogens van de hybride modellen zijn aangepast. Er zijn nu een Corolla Hybrid 140, 180 en 200. De eerste is een 140 pk sterke 1.8 hybride, de tweede is een 196 pk sterke 2.0 liter hybride en ook de 200 heeft 196 pk en een 2.0 liter hybride aandrijflijn.

In de loop der tijd kwam er nog een Touring Sports Trek, in samenwerking met fietsenmerk Trek een extra avontuurlijke variant van de station en een GR Sport uitvoering. GR staat voor Gazoo Racing en dat is de sporttuning afdeling van Toyota. De GR Sport uitvoeringen zien er wel dik sportief uit, maar zijn het niet.

Voor een echt sportieve Toyota Corolla kwam Gazoo Racing nog met een 305 pk sterke GR Corolla, die is alleen niet in Europa verkrijgbaar. Wel kregen we nog de Toyota Corolla Cross, maar dat is een ander model en laten we buiten dit occasion aankoopadvies.

Koop je nu een nieuwe Toyota Corolla dan krijg je maar liefst tien jaar garantie. Dat zegt op zich al genoeg over het vertrouwen dat de Japanse fabrikant in zijn eigen product heeft. Maar toch, als je in de markt bent voor een tweedehands Toyota Corolla dan wil je toch weten waar je op moet letten als je er eentje wil aanschaffen. Daarom zetten we voor jullie alle aandachtspunten op een rij die we konden vinden als je een Toyota Corolla (E210) 2019- heden occasion wil aanschaffen.

Aandachtspunten

Als je een tweedehands Toyota Corolla (E210) 2019 – heden wil kopen, dan hebben we een aantal tips voor je. De betrouwbaarheid is op zich in orde, maar loop toch even door de lijst met Toyota Corolla (E210) 2019 – heden problemen van dit occasion aankoopadvies heen.

Carrosserie en interieur

Zoals gezegd is de Corolla er als Sedan, Hatchback en Touring Sports. Zelf noemt Toyota de Touring Sports Trek als vierde variant, maar het grootste verschil met de gewone Touring Sports is dat hij net iets hoger op zijn wielen staat. Wat ons betreft niet genoeg om er een aparte carosserievariant van te maken. De Trek was er overigens van 2019 t/m 2023.

Belangrijker is om te weten dat de Sedan en de Touring Sports op hetzelfde onderstel staan. De Hatchback heeft een eigen onderstel en die is daarmee zes centimeter korter dan de andere varianten. Die zes centimeter komt in de Sedan en de station allemaal te goede aan de achterpassagiers. En dat verschil merk je goed.

In het interieur is alles prima voor elkaar. Nette afwerking, wel even checken natuurlijk op krasjes en beschadigingen. Ook worden er wel wat rammeltjes en kraakjes gemeld. Check dat goed tijdens de proefrit.

De stoelen worden door lange Nederlanders nog wel eens bekritiseerd. Te korte zittingen, niet alleen bij de achterbank, maar ook bij de stoelen voorin. Probeer dat wel goed uit, want als je de Toyota Corolla occasion aanschaft zit je er aan vast. Of zoek naar een exemplaar met sportstoelen, want daar is de zit al veel beter.

Kijk ook even naar de instellingen van het stuurwiel. We komen opmerkingen tegen dat het stuur niet zover naar voren en achteren te verstellen is als sommige concurrenten.

Let nog even op bij de kofferbak. De kofferbak van de 2.0 Hybrid is kleiner dan de kofferbak van de 1.8 Hybrid. Die twee liter variant noemt het merk High Power Hybrid, maar dat betekent ook dat je meer batterij kwijt moet, daarnaast zit bij die 2.0 Hybrid de 12 volt accu achterin. Overigens merk je dit vooral bij de Hatchback (48 liter verschil), de Sedan is er alleen als 1.8 en de Touring Sports heeft meer ruimte.

Onderstel

Het onderstel wordt ervaren als rustig en comfortabel. De meeste stevigheid vind je in de Sedan, maar als je kijkt naar de opbouw van de carrosserievariant is dat ook best logisch. Als je online zoekt naar ervaringen van gebruikers kom je regelmatig tegen dat het onderstel meer aan kan dan Toyota met zijn aandrijflijnen er van vraagt. Maar laten we eerlijk zijn, wie een Toyota Corolla kiest gaat voor betrouwbaarheid en misschien een tikkeltje saai of in ieder geval voorspelbaar.

Aandrijflijn

De bekende 1.8 hybride en de High Power 2.0 Hybrid dus. De overgang tussen elektrische aandrijving en de brandstofmotor is naadloos. Tenminste als je niet vol het gaspedaal in trapt om op de snelweg nog even voor die vrachtauto te schieten. Dan hoor je motor flink loeien. De vraag is of dat erg is, want laten we eerlijk zijn, hoe vaak doe je dat nu echt? Probeer het goed uit tijdens de proefrit.

Dat verschil tussen de 1.8 Hybrid en de High Power Hybrid is dus 58 pk op papier. In eerste instantie lijkt dat heel veel, al voel je dat niet meteen in de allemansvriend. Het prijsverschil in de nieuwprijs was 2.500 euro, dus heel veel mensen hebben gewoon voor de 1.8 gekozen. Stukje consumentenadvies: probeer ze allebei uit, want je merkt echt verschil en de meerprijs is voor een groot deel verdwenen in de occasionmarkt natuurlijk.

Een hybride auto kan dus ook volledig elektrisch korte afstanden rijden. Rij de benzinetank alleen niet volledig leeg. Misschien kom je nog een klein stukje verder met de batterij, maar als je dan de tank weer vult met benzine moet de auto eerst gereset voor je verder kunt. Niet leegrijden dus.

Een zes versnellingen tellende handbak kun je alleen vinden in de 1.2 Turbo. De hybride varianten zijn namelijk altijd een traploze automaat. Ook de 1.2 Turbo was verkrijgbaar als CVT automaat, maar dus ook als handbak.

Elektronica

Het infotainment systeem wordt als ondermaats ervaren. Het systeem is traag, het scherm is klein en het hele systeem komt niet bijdetijds over. Bij de start van de leveringen van de twaalfde generatie Corolla in het eerste kwartaal van 2019 was de auto nog niet voorzien van Android Auto en Apple Carplay. Vanaf levering oktober 2019 zaten deze systemen er wel op. Update van een eerder exemplaar was mogelijk vanaf het najaar (!) van 2020 bij de Toyota dealer. Kijk of jouw Toyota Corolla occasion voorzien is van Carplay of Android Auto, anders ga je heel ongelukkig worden. Na de facelift zit hier wel verbetering in, maar dan heb je ook een hele jonge occasion.

De Toyota Corolla zit standaard vol met allemaal veiligheidssystemen. Op zich heel goed natuurlijk dat het merk zaken als een adaptieve cruise control en lane trace assist niet optioneel heeft gemaakt, maar gewoon heel democratisch op alle auto’s leverde. Alleen zijn niet alle berijders even enthousiast. De rijstrookassistent is bruusk en de adaptieve cruise control onrustig. Beiden zijn overigens makkelijk uit te schakelen, al moet dat wel iedere keer opnieuw. De rijstrookassistent heeft zijn eigen knop op het stuur en als je de adaptieve cruisecontrol knop meer dan drie tellen indrukt werkt hij als een gewone cruise control.

Het komt niet vaak voor maar de stekker van het hybride systeem kan los trillen. Ga die niet zelf aandrukken, want dit is een stekker onder hoogspanning. Die moet met een speciale handschoen weer worden vastgedrukt en je kunt weer probleemloos verder.

Motoren

Als we kijken naar de motoren, dan rij je in een Toyota natuurlijk bijna altijd in een hybride. De Corolla was er tot 2022 ook nog als een niet hybride variant, de 1.2 Turbo. Waarom zou je daarvoor kiezen? Nou bijvoorbeeld als je een caravan wil trekken. De 1.2 Turbo heeft een maximum trekgewicht van 1.300 kilogram, waar de hybride varianten niet verder komen dan een maximum trekgewicht van 750 kilo. Vooral voor particuliere kopers bleek dit belangrijk. Na de facelift is het trekgewicht van de hybride aandrijflijnen niet omhoog gegaan, dus hou daar rekening mee. Omdat de Corolla veel als zakelijke auto is verkocht is het aanbod van de 1.2 Turbo beperkt.

Alle motoren van Toyota zijn ongelooflijk betrouwbaar. Let alleen wel even op het onderhoud. De onderhoudsinterval van de Toyota Corolla is 15.000 kilometer. Check het onderhoudsboekje of die interval altijd netjes is gerespecteerd en je kan bijna niet mis gaan met de aankoop van je Toyota Corolla occasion. Wat betreft het hybride systeem, voor een paar tientjes kun je een hybride check doen bij de Toyota dealer en dan weet je meteen wat de staat van het hybride systeem van je occasion is.

Benzine

1.2 Turbo, 115 pk (tot 2022)

1.8 Hybrid, 122 pk (tot 2023)

2.0 Hybrid, 180 pk (tot 2023)

Hybrid 140, 1.8, 140 pk (vanaf 2023)

Hybrid 180, 2.0, 196 pk (vanaf 2025)

Hybrid 200, 2.0, 196 pk (van 2023 – 2025)

Aanbod Toyota Corolla (E210) 2019 – heden op Marktplaats

Er is een aanzienlijk aanbod aan occasions op Marktplaats, ook de Toyota Corolla (E210) 2019- heden is er volop te vinden. Op moment van schrijven staan er zo’n 640 stuks op Marktplaats.nl. Daarvan zijn er slechts 22 geen hybride en er staan maar 9 sedans tussen. Zo’n driekwart is een station.

Dat begint bij een exemplaar uit 2019. Een 2.0 Hybrid Touring Sports met zo’n 270 duizend kilometer op de teller. Die kun je ophalen voor 12.921 euro. Het duurste exemplaar is ook een Touring Sports, maar dan uit 2024. Het is de 196 pk sterke Hybrid 200 en hij heeft pas 4.000 kilometer op de teller. Voor 48.499 euro is deze GR Sports uitvoering van jou.

Voor het totale aanbod van de Toyota Corolla (E210) 2019- heden kun je natuurlijk terecht op Marktplaats Auto.

Wij reden met een Toyota Corolla Touring Sports 1.2 Turbo uit 2019 en die mochten we lenen bij Louwman Toyota Rotterdam.