Dit is de dikste Toyota GT86 van Marktplaats

Dat ‘dik’ mag je in dit geval vrij letterlijk nemen.

De Toyota GT86 is een heel compact sportwagentje, die je daarom bijna schattig zou kunnen noemen. Die kwalificatie is echter niet van toepassing op het exemplaar wat we tegenkwamen op Marktplaats. De eigenaar heeft hier een heel bruut apparaat van gemaakt, die menig Porsche doet verbleken. Qua uitstraling dan.

De auto is voorzien van de Rocket Bunny-bodykit van de Japanse tuner Pandem. Zij maken net als Liberty Walk gretig gebruik van de popnageltang. De manier waarop de spoiler is gemonteerd is ook weinig subtiel. Lekker over de top dus, bij een Japanse auto mag dat allemaal.

Zoals de auto er op de foto’s bij staat ga je niet ver komen in Nederland, dus uiteraard is deze GT86 voorzien van luchtvering. De velgen zijn afkomstig van het Duitse Kerscher en meten 18 inch, wat nog redelijk bescheiden is. De velgen moeten het niet zozeer hebben van de grootte, maar vooral van de diepte.

Helaas wordt er in de advertentie geen melding gemaakt van motorische tuning. Het oogt ook allemaal standaard onder de carbon motorkap, dus we gaan ervanuit dat de boxermotor nog steeds 200 pk levert. Misschien dat de Blitz-uitlaat nog een paar pk oplevert, maar dan houdt het wel op. Dit is dus wel een gevalletje ‘meer show dan go’. Maar dat was eigenlijk al duidelijk, want zo’n widebody doe je sowieso niet om de rijeigenschappen te bevorderen.

Er zijn genoeg liefhebbers van gepimpte Japanners, dus er is vast wel iemand te vinden die warm loopt voor deze brute GT86. Dit exemplaar is natuurlijk wel een stukje duurder dan een standaard GT86: er wordt €32.500 voor gevraagd op Marktplaats.