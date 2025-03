In dit vakantieland krijg je een boete voor 0,22 km/u te hard rijden!

Let goed op de snelheidsborden en je cruise control richting de camping!

Uit onderzoek blijkt dat er gemiddeld 40 procent van de buitenlandse boetes genegeerd wordt in Europa. Dat zijn er nogal wat, en volgens de Europese Unie is actie hard nodig. Let dus ook in het buitenland een beetje op de maximumsnelheid. Zeker als je komende zomer van plan bent om naar Italië te gaan.

De ijverige snelheidscontrole in Italië komt aan het licht dankzij een Duitse vakantieganger. Hij kreeg maanden later na zijn bezoek aan bella Italia een boete op de mat. De Duitse vakantieganger zou de maximumsnelheid minimaal hebben overgeschreden.

Volgens Geblitzt.de registreerde de snelheidscontrole een snelheid van 116,02 km/u. Op de weg waar de Duitser reed, gold een maximumsnelheid van 110 km/u. Na aftrek van de Italiaanse meettolerantie van 5,8 km/u bleef er 0,22 km/u over die hij boven de snelheidslimiet zat.

De boete voor 0,22 km/u te hard rijden in Italië

Als de snelheidsduivel binnen vijf dagen betaalt, moet hij € 49 aftikken. Een bizar bedrag als je erover nadenkt. Reken je dat door, dan zou je € 222 per km/u te hard betalen. Verzuimt de Duitse automobilist om binnen twee maanden te betalen, groeit de boete naar € 106,50. Oftewel, € 484 per km/u te hard.

Hoe zat het in Nederland ook al weer?

Zulke boetes zouden hier nooit uitgeschreven worden. De politie wil misschien niet dat je dit weet, maar je kunt pas bekeurd worden bij 4 km/u te hard. Ook dat is na een meetcorrectie. Het Nederlandse Openbaar Ministerie hanteert de volgende regels:

bij minder dan 100 km/u: 3 km/u meetcorrectie. Voorbeeld: je rijdt 87 km/u op een 80-weg. De politie trekt hiervan 3 km/u af. De automobilist krijgt een bekeuring voor 4 km/u te hard rijden. Had de automobilist 1 km/u minder hard gereden? Dan kreeg hij geen bekeuring vanwege die ondergrens.

bij meer dan 100 km/u: 3 procent meetcorrectie. Voorbeeld: je rijdt 128 km/u op een 120-weg. De politie corrigeert de snelheidsmeting met 4 km/u (3% van 128). De automobilist wordt bekeurd voor 4 km/u te hard rijden.

Foto: Mercedes-Benz GLS600 Maybach gespot door @jeroen797