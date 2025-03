Niemand, maar dan ook echt niemand, wil een elektrische MC20!

De volgende tegenslag voor Maserati: de elektrische MC20 is gecanceld.

Ik weet het, dit hierboven is inderdaad geen MC20 Folgore maar een GranTurismo. Dat kan ook niet, want die auto is nog niet gebouwd. En gaat voorlopig ook niet gebouwd worden. Maserati bevestigt wat al in de lucht hing: de elektrische Maserati MC20 Folgore is gecanceld. De reden? Niemand wil er een!

Het nieuws wordt gebracht door het Britse Autocar. De Maserati-woordvoerder geeft aan dat de keuze is gemaakt door te weinig vraag naar een elektrische supercar. Waar heb ik dat al eens eerder gehoord?

Precies een week geleden maakte Stellantis bekend dat de beloofde investeringen van €1,5 miljard er niet meer komen. Dit is uiteraard de reden voor het vertrek van de MC20 Folgore-plannen. De medewerkers die aan de elektrische MC20 werkten, mogen nu gaan nadenken over een update voor de bestaande MC20. Misschien dat ze de supercar nog harder kunnen laten rijden zonder bestuurder?

Waar komt dit vandaan?

De elektrische MC20 zou samen met vijf andere EV’s een boost moeten geven aan het Maserati-assortiment. Die boost kan het merk ook wel gebruiken. De verkopen daalden met ruim 57% waardoor er een verlies werd gedraaid van € 260 miljoen.

Waarom loopt het eigenlijk zo slecht bij Maserati? Financieel directeur van Stellantis Doug Ostermann geeft uitleg: ”We moeten de dynamieken in de markt herkennen. In het bijzonder die van de Chinese markt.” Hij wijdt het dus, net als verschillende concurrenten, aan de stroeve verkoop in China.

Gaat Maserati nog meer EV’s cancelen?

Volgens Ostermann moet Maserati de verwachtingen omtrent de elektrificatie van de luxemarkt bijstellen. Het is de vraag welke modellen Maserati nog als prioriteit ziet binnen het luxesegment. Voor 2027 staat een elektrische Levante gepland. De elektrische Quattroporte had dit jaar al moeten komen, maar komt bij nader inzien pas in 2028. Als Maserati dan nog wel bestaat…