Hele dikke Toyota Corolla E30 schrééuwt om een motorwissel

Of hoort dat bij de charme van deze seventies Corolla?

Alsof ie zo zijwaarts uit Fast & Furious: Tokyo Drift komt gereden. Zo kijkt deze Toyota Corolla van de E30-gerenatie je aan. Daar zorgen zijn dikke koets, semi-slicks en race-interieur onder andere voor. Je kunt deze dikke Toyota Corolla nu kopen op Marktplaats, maar realiseer je wel wat er onder de motorkap ligt.

Ondanks dat de Toyota behoorlijk agressief overkomt, valt het vermogen zeker niet in dezelfde categorie. De Toyota is een Corolla van de derde generatie. De productie van deze lijn begon in 1974. Drie jaar na de start is dit exemplaar gebouwd. Spoel helemaal door naar 2022 en je komt de datum tegen waarop de Corolla voor het eerst in Nederland is geregistreerd. In die tijd zijn er 65.240 kilometer mee gereden.

Aanpassingen aan de Toyota Corolla E30

Wat mij het eerst opviel, waren de uitgeklopte wielkasten met popnagels. Daarnaast is er een bumperlip en Nanking-semislicks. De Corolla staat wat dichterbij de grond dankzij een Greddy-schroefset op de vooras en bladveren achter. Aan de binnenkant zit achterin een rolkooi en voorin twee kuipstoeltjes. Sturen gaan met een Nardi-sportstuur enen je zet jezelf vast met een vierpuntsgordel.

Tja, dan eindelijk dat motortje. Het originele 1.2 viercilindertje ligt nog altijd onder de motorkap. Deze krachtbron pompt er maar 56 pk uit. Da’s niet om over naar huis te schrijven, maar op een auto met een rijklaar gewicht van 985 kilo (voor de aanpassingen) voelt het waarschijnlijk niet als zo weinig. Toch adviseert ook de verkoper om het viercilindertje in te ruilen.

Mogelijke ruilmotoren

Volgens de dealer zou je het blok moeten inruilen voor een 4AGE met dubbele carburateurs. JDM-kenners kennen deze motorcode natuurlijk van buiten. Dit is een 1.6-liter viercilinder die zalig klinkt en 7.600 tpm kan halen. Het zestienkleppertje produceert – afhankelijk van de generatie – tussen de 112 en 140 pk. Er is ook een versie met 5 kleppen per cilinder die maximaal 165 pk eruit pompt. Daar doe ik een modernere suggestie bij: de G16E-GTS aandrijflijn van de GR Yaris.

De Toyota Corolla E30 met strakke looks staat op Marktplaats voor € 17.950. Breng jij een bod uit bij verkoper E&S Automotive?